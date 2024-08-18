سيارات الأحوال المدنية المتنقلة تستخرج 6 آلاف بطاقة رقم قومى

كتب ـ محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

واصل قطاع الأحوال المدنية إيفاد قوافل مُجهزة فنياً ولوجيستياً لتقديم كافة الخدمات التى يقدمها القطاع للمواطنين من (بطاقات الرقم القومى – المُصدرات المُميكنة) بنطاق محافظات (القاهرة – الجيزة – مطروح – المنوفية – القليوبية – البحيرة - المنيا - أسيوط – شمال سيناء – الدقهلية) .. حيث أسفرت تلك القوافل عن استخراج عدد (6401) بطاقة رقم قومى، وعدد (27926) مصدراً مميكناً.

وفى ضوء الإقبال المتزايد من قِبل المواطنين على تلك المناطق .. فقد تقرر استمرار عمل القوافل بالمحافظات المشار إليها ، وذلك اعتبارا من يوم 17/8/2024.

كما واصل القطاع على مدار أيام الأسبوع تلقى الاتصالات الجماهيرية الواردة عبر الخطوط الساخنة لتلبية وتوصيل مختلف خدمات القطاع الجماهيرية الفورية بأماكن تواجدهم على أرقام القطاع المختصرة (15340) لمختلف الطلبات الجماهيرية الفورية ، (15341) لطلبات كبار السن وذوى الهمم والحالات المرضية وأسر الشهداء .. حيث تم تلبية مختلف الطلبات وتوصيلها فى ذات اليوم تيسيراً على المواطنين .. وقد أسفرت عن استخراج وتوصيل عدد (989) بطاقة رقم قومى وعدد (306) مصادر مميكنة.

كما واصل القطاع الاستجابة لالتباسات الحالات الإنسانية (المرضى وكبار السن وذوى الهمم) وإيفاد مأموريات لعدد (34) حالة إنسانية بالمنازل والمستشفيات لتجديد بطاقات الرقم القومى لهم ، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم.

كما يقوم القطاع بمواصلة إيفاد مأموريات لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى للعاملين والمترددين على العاصمة الإدارية وعدد من(الجهات الحكومية - النوادى الخاصة) وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لعدد (322) مواطنا ومواطنة. بالإضافة إلى مواصلة الاستقبال بالمركز النموذجى لكبار السن وذوى الهمم "قادرون باختلاف" لتلبية احتياجاتهم من مصدرات القطاع وتم استخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى لعدد (311) مواطنا ومواطنة.