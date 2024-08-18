رحيل المناضل السيناوى عبد الكريم أحمود عن عمر يناهز 74 عاما

شمال سيناء - محمد حسين

غيب الموت اليوم أحد رموز النضال في سيناء، المناضل السيناوى عبد الكريم أحمود محمد إبراهيم، الذي توفي عن عمر يناهز 74 عامًا، وهو من عائلة الربايعة، إحدى فروع قبيلة البياضية في شمال سيناء، وقد عرف بأدواره الوطنية البطولية التي جسدت حب الوطن والتضحية في سبيله إبان فترة احتلال سيناء.

وأعلنت أسرته نبأ وفاته، حيث تم تشييع جثمانه في جنازة مهيبة شارك فيها أبناء قرية الخربة، مسقط رأسه، وعدد كبير من أبناء مركز بئر العبد والمحافظات المجاورة، و شهدت القرية إقامة سرداق عزاء يستقبل فيه ذوو الراحل وفودًا من المعزين الذين يتوافدون لتقديم واجب العزاء والتعبير عن حزنهم لفقدان أحد أعمدة النضال في سيناء.

وفي هذا السياق، نعت جمعية مجاهدي سيناء البطل عبد الكريم أحمود، الذي كان أحد أعضائها، وقال الشيخ عبدالله جهامة، رئيس الجمعية، في بيان صادر عن الجمعية، إن الراحل كان مناضلًا من طراز فريد، قدم حياته فداء للوطن، خاصة خلال فترة الاحتلال الإسرائيلي لسيناء،وأشار جهامة إلى أن عبد الكريم أحمود لعب دورًا في تنفيذ العمليات البطولية التي كانت تهدف إلى دعم الوطن وإرباك الإحتلال.

وأضاف الشيخ جهامة أن الراحل كان يتمتع بشجاعة ، حيث قام بمهام خطرة تتطلب جرأة وإقدامًا، وهذه الجهود لم تمر دون تقدير، حيث حصل الراحل على نوط الامتياز من الدرجة الأولى من رئيس الجمهورية تقديرًا لإسهاماته الوطنية الكبيرة.



المناضل السيناوي عبد الكريم احمود



بطاقة عضوية جمعية مجاهدي سيناء