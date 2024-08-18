رئيس منطقة سوهاج الأزهرية يلتقي رؤساء لجان الشهادة الثانوية ومساعديهم

سوهاج ـ عمرو خلف

التقى الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، اليوم الأحد، رؤساء الجان الشهادة الثانوية ومساعديهم وذلك قبيل انطلاق امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية بقسميها العلمي والأدبي، وذلك بقاعة الاجتماعات بديوان المنطقة.

تناول الاجتماع الذي تم بحضور الدكتور على قدري، مدير إدارة الامتحانات وطارق محمد، مدير مركز المعلومات تعليمات قطاع المعاهد الواردة بشأن الامتحانات، وأكد رئيس المنطقة على ضرورة التعاون المشترك بين كل المسؤولين عن الامتحانات بالمنطقة واللجان لخروجها بالصورة المنشودة وللتغلب على أية طوارئ قد تواجه الامتحانات، مشيرًا إلى أن غرفة عمليات المنطقة في حالة انعقاد دائم، وأنه سيتم التعامل بحسم واتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال أية مخالفات.

من جانبه، استعرض الدكتور علي قدري مدير إدارة الامتحانات وشؤون الطلاب أهم النقاط المتعلقة بتوفير كل المستلزمات الإدارية للجان، متمنيا التوفيق لجميع المشاركين في أعمال الامتحانات.