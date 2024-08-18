ختام فعاليات القافلة المائية بقرية بنى بخيت بمركز بنى سويف

بنى سويف - هانى فتحى

اختتمت فعاليات القافلة المائية التي نظمتها شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببنى سويف، برئاسة المهندسة دينا عمرسليمان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، والتي استمرت على مدار يومين بقرية بنى بخيت مركز بنى سويف، لحل مشكلات القرية التي تخص مياه الشرب والصرف الصحي.

وواصل فريق التوعية بالشركة الندوات التوعوية بالتعاون مع قصر ثقافة بنى سويف، وبدأت الندوة بالحديث عن القطع الموفرة للمياه وأهميتها في ترشيد الاستهلاك وتخفيض قيمة فاتورة المياه، والتعريف بقنوات التواصل المختلفة مع الشركة كالخط الساخن 125 وبرنامج "قراءتى"، والذى يتيح للمواطن تسجيل قراءة العداد بنفسه، وإضافة صورة العداد ما يضمن دقة القراءة، ويمكن للمواطن تسجيل القراءات شهريا خلال الفترة من يوم 1 إلى 15 من كل شهر.

وواصلت القافلة فعاليتها بحملات طرق الأبواب لتوعية أهالي القرية بضرورة ترشيد المياه وتعريفهم بأنشطة القافلة، وكذلك عمل ورشة سباكة خفيفة لربات البيوت والتعريف بالقطع الموفرة والسماع لشكاوى المواطنين، وقد أبدى المواطنون سعادتهم لاهتمام الشركة بالتواصل المباشر معهم والاستماع إلى شكواهم.



