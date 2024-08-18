حبس السائق المتسبب فى مصرع أب وابنتيه بالمنوفية 3 سنوات

المنوفية - محمد فتحى

قضت محكمة جنح شبين الكوم بمحافظة المنوفية، بحبس المتهم بالتسبب فى مصرع أب وابنتيه 3 سنوات، وكانت نيابة بندر شبين الكوم بمحافظة المنوفية، تحت إشراف المستشار عماد سالم المحامى العام لنيابات المنوفية، قد قررت حبس السائق المتسبب فى مصرع أب ونجلتيه أثناء قيادته سيارة فى شارع باريس بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

ولقى أب ونجلتيه مصرعهم وذلك إثر إصطدام سيارة لهما أثناء السرعة الجنونية بشارع باريس بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمود الكمونى مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور قسم شرطة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، يفيد من مصرع أب ونجلتيه وذلك إثر اصطدام سيارة بهم أثناء السرعة الجنونية بشارع باريس بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.



