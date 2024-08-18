اليوم السابع
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جامعة بنها تحصد ميداليتين فى بطولة الجودو للجامعات المصرية

الأحد، 18 أغسطس 2024 11:53 ص
جامعة بنها تحصد ميداليتين فى بطولة الجودو للجامعات المصرية فريق الكاراتيه
القليوبية ـ إبراهيم سالم

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حصدت جامعة بنها، ميداليتين فى بطولة الجودو للجامعات المصرية، التي أقيمت في المركز الأوليمبي بالمعادي بمشاركة 27 جامعة، حيث جاءت مشاركة جامعة بنها برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس الجامعة، والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وحصلت الطالبة فرح إيهاب رفعت بكلية الحقوق وزن +78 كجم بالميدالية الفضية، والطالب كريم هاني محمد بكلية التربية الرياضية وزن 73 كجم  بالميدالية البرونزية.

وقدم  الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها، التهنئة للطلاب الفائزين فى فعاليات البطولة، مشجعا لهم المشاركة الإيجابية في البطولات والمسابقات دائما وذلك من أجل وضع طاقاتهم علي المسار الصحيح وإكتسابهم الخبرات والمهارات الحياتية المُختلفة.

بعد حصد الميدالية
بعد حصد الميدالية

 

جانب من البطولة
جانب من البطولة

 

فريق جامعة بنها
فريق جامعة بنها

 







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