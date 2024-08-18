تنسيق المرحلة الثانية.. أماكن خالية بالكليات والمعاهد لطلاب الشعبة الأدبية

محمد صبحى ومحمود طه

أعلن مكتب التنسيق قائمة أماكن خالية بالكليات والمعاهد للشعبة الأدبية بـ تنسيق المرحلة الثانية :

الفراعنة العالي سياحة وفنادق بالمريوطية الهرم

الفراعنة العالي إدارة أعمال

أقتصاد منزلى العريش

معهد اكتوبر العالى للهندسة والتكنولوجيا (ادرة اعمال)

خدمة اجتماعية الفيوم

آداب وعلوم انسانية انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية

تربية رياضية بنات العريش

العالي للحاسب ونظم المعلومات ش نظم تجمع خامس

المعهد العالى للعلوم الادارية بالمنزلة

المعهد العالى للدراسات السياحية بدمياط

المعهد العالى للغات بأسوان

تربية فنية المنيا

خدمة اجتماعية انتساب موجه أسيوط

المدينة العالي للإدارة والتكنولوجيا شعبة إدارة بشبرامنت

المعهد العالي للدراسات النوعية واللغات جيزه

معهد المدينة العالي للإدارة والتكنولوجيا شبرامنت شعبة نظم معلومات إدارية

المعهد العالي للإدارة والحاسب شعبة نظم برأس البر

المعهد المتوسط للخدمة الاجتماعية بسوهاج

معهد مصر العالي شعبة نظم معلومات إدارية المنصورة

المعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية نظم معلومات إدارية

العالي إدارة شعبة نظم كفر الشيخ

آداب انتساب موجه الوادي الجديد

معهد اكتوبر العالي للاقتصاد

حقوق انتساب موجه بنها

معهد عالي تعاون زراعي شعبة نظم معلومات زراعية شبرا الخيمة

أكاديمية باخباراليوم تكنولوجيا صحافة 6اكتوبر

آداب انتساب موجه بور سعيد

العالي للعلوم الادارية والتجارة الخارجية نظم تجمع خامس

تربية رياضية بنين مطروح

تربية رياضية بنات بني سويف

القاهرة العالي إدارة الأعمال ونظم المعلومات بالتجمع الاول

تربية رياضية بنات مدينة السادات

حقوق انتساب موجه الزقازيق

العالي للسياحة والفنادق بالاقصر إيجوث

الفني التجارى بالاسكندريه

تربية رياضية بنات جنوب الوادي

دار العلوم انتساب موجه المنيا

دار العلوم أسوان

خدمة اجتماعية تنموية بني سويف

المعهد العالي للغات بالمنصورة

الفراعنة العالي لنظم المعلومات الإدارية مريوطية بالهرم

المعهد العالى لتكنولوجيا المعلومات بمدينة بدر

تربية رياضية بنين قناة السويس بالإسماعيلية

تربية نوعية أسوان

العالي للعلوم الإداريه 6 اكتوبر

تربية رياضية بنات المنيا

تربية (طفولة) جنوب الوادي بالغردقة

الفني التجارى بدمياط

العالي للغات 6 اكتوبر

تربية موسيقية حلوان

تربية رياضية بنات المنوفية بشبين الكوم

تربية (طفولة) سوهاج

تربية رياضية بنات السويس

تربية رياضية بنين الوادي الجديد

تربية (تعليم ابتدائي) مطروح

العبور العالي ك21 بطريق بلبيس لنظم المعلومات الإدارية

الفني التجارى بالروضه

آداب انتساب موجه العريش

آداب انتساب موجه كفر الشيخ

الأكاديمية الحديثة بالمعادى نظم معلومات إدارية

تربية رياضية بنات كفر الشيخ

حقوق انتساب موجه المنصورة

تربية رياضية بنات الفيوم

تربية رياضية بنين السويس

تربية رياضية بنين سوهاج

تربية (تعليم ابتدائي) العريش

عالي إدارية ش إدارة أعمال تجمع خامس

ع.كندى تكنو.اعلام ت.خامس

معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الالية ش(نظم معلومات)

أكاديمية اخبار اليوم 6 أكتوبر علوم إدارية إنجليزي

الفني لترميم الآثار بالاقصر

تربية رياضية بنين العريش

العالي قاهرة سياحة وفنادق مقطم

تربية رياضية بنات أسيوط

الدلتا العالي للحاسبات بالمنصورة لنظم المعلومات الإدارية

تربية نوعية المنصورة بمنية النصر

خدمة اجتماعية انتساب موجه حلوان

تربية رياضية بنات أسوان

تربية نوعية مطروح

كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية شرق بورسعيد

آداب انتساب موجه جنوب الوادي

حقوق انتساب موجه طنطا

آداب انتساب موجه سوهاج

تربية رياضية بنات سوهاج

العالي للدراسات الادبية كنج مريوط

تربية رياضية بنات قناة السويس بالإسماعيلية

القاهرة العالي لغات وترجمة فورية بالمقطم

خدمة اجتماعية أسيوط

آداب العريش

العالي للسياحة والفنادق بالاسكندريه إيجوث

العالي حاسبات و نظم تجمع أول

تربية (طفولة) السويس

العالي للاعلام وفنون الاتصال 6 اكتوبر

معهد الألسن العالي بمدينة نصر لنظم المعلومات الادارية

تربية نوعية كفر الشيخ

تربية (طفولة) العريش

تربية فنية حلوان بالزمالك

آداب انتساب موجه أسيوط

العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة إدارة ومحاسبة

أقتصاد منزلى المنوفية بشبين الكوم

تربية رياضية بنين كفر الشيخ

السياحة والفنادق تعليم تبادلى السادات

آداب انتساب موجه المنيا

فنون جميلة (فنون) الأقصر

العالي للغات بمصر جديده

تربية رياضية بنين المنيا

حقوق انتساب موجه أسيوط

تربية نوعية المنصورة بميت غمر

تربية نوعية سوهاج

تربية طفولة مبكرة مطروح

تربية رياضية بنين أسيوط

تربية نوعية طنطا

تربية رياضية بنين أسوان

تربية (تعليم ابتدائي) الوادي الجديد

تربية رياضية بنات بور سعيد

حقوق انتساب موجه حلوان

ع.دولى اعلام مدينةالشروق

العالي للدراسات المتطوره بالهرم لنظم المعلومات الإدارية

التكنولوجي العالي 10 رمضان إدارة أعمال

دار العلوم انتساب موجه الفيوم

العالي للحاسب الآلى كنج مريوط لنظم المعلومات الإدارية

الأكاديمية الدولية لعلوم الإعلام 6 اكتوبر

تربية نوعية المنوفية بأشمون

العالي خدمه اجتماعيه المنصوره

تربية (طفولة) جنوب الوادي

تربية رياضية بنين دمياط

تربية طفولة مبكرة بني سويف

تربية رياضية بنين الإسكندرية

معهد الاسكندرية العالى للإعلام بسموحة

آداب الوادي الجديد

تربية طفولة مبكرة دمنهور

تربية نوعية دمياط

العالي سياحة وفنادق الغردقة

تربية طفولة مبكرة المنيا

المعهد الكندى العالى للادارة 6 اكتوبر

سياحة وفنادق جنوب الوادي فرع الغردقة

حقوق انتساب موجه بني سويف

تربية رياضية بنين الفيوم

الأكاديمية الحديثة بالمعادى اقتصاد واداره ومحاسبة

تربية نوعية بور سعيد

آداب جنوب الوادي

تربية رياضية بنين المنصورة

حقوق حلوان

حقوق الإسكندرية

تربية نوعية الإسكندرية

تربية رياضية بنات الإسكندرية

تربية (تعليم ابتدائي) سوهاج

تربية رياضية بنين المنوفية بشبين الكوم

تربية (تعليم ابتدائي) دمنهور

تربية رياضية بنين حلوان

تربية رياضية بنات حلوان بالجزيرة

حقوق القاهرة

تربية نوعية القاهرة

تربية (طفولة) الإسكندرية

تربية (تعليم ابتدائي) جنوب الوادي

تربية نوعية جنوب الوادي

آداب سوهاج

فنون جميلة (فنون) أسيوط

خدمة اجتماعية حلوان

تربية رياضية بنات المنصورة

تربية (تعليم ابتدائي) أسوان

تربية طفولة مبكرة المنصورة

تربية طفولة مبكرة بور سعيد

حقوق عين شمس

تربية طفولة مبكرة أسيوط

تربية نوعية عين شمس

تربية رياضية بنين جنوب الوادي

آداب انتساب موجه دمياط

تربية رياضية بنين بور سعيد

آداب أسيوط

العالي الدولى للغات والترجمة تجمع خامس

العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة نظم معلومات إدارية

تربية نوعية أسيوط

تربية (تعليم ابتدائي) أسيوط

تربية (تعليم ابتدائي) جنوب الوادي بالغردقة

حقوق أسيوط

آداب انتساب موجه أسوان

تربية (طفولة) طنطا

تربية رياضية بنين طنطا

تربية رياضية بنات طنطا

تربية (تعليم ابتدائي) مدينة السادات

تربية (تعليم ابتدائي) دمياط

حقوق مدينة السادات

حقوق طنطا

تربية (طفولة) حلوان رياض أطفال

حقوق المنصورة

تربية (تعليم ابتدائي) الفيوم

دار العلوم الفيوم

تربية نوعية المنصورة

العالي للحاسبات والمعلومات شعبة نظم طنطا

تربية نوعية الفيوم

تربية (طفولة) دمنهور

آداب كفر الشيخ

حقوق الزقازيق

تربية نوعية الزقازيق

تربية رياضية بنين الزقازيق

تربية رياضية بنات الزقازيق

تربية رياضية بنين مدينة السادات

تربية طفولة مبكرة المنوفية

حقوق بنها

تربية رياضية بنين بنها

تربية نوعية بنها

تربية طفولة مبكرة الفيوم

تربية (تعليم ابتدائي) المنوفية

حقوق المنوفية بشبين الكوم

تربية طفولة مبكرة القاهرة

تربية طفولة مبكرة الإسكندرية

تربية (تعليم ابتدائي) بني سويف

حقوق بني سويف

آداب بني سويف

تربية رياضية بنين بني سويف

العالي الكندي تكنولوجيا إدارة تجمع خامس

آداب و علوم إنسانية قناة السويس بالإسماعيلية

أقتصاد منزلى حلوان

تربية (تعليم ابتدائي) كفر الشيخ

تربية (طفولة) كفر الشيخ

تربية طفولة مبكرة مدينة السادات

تربية (تعليم ابتدائي) المنيا

دار العلوم المنيا

العالي خدمه إجتماعيه بور سعيد

تربية نوعية المنيا

تربية نوعية دمنهور رياض أطفال بالنوبارية

آداب المنيا

فنون جميلة (فنون) المنيا

حقوق انتساب موجه الإسكندرية

آداب انتساب موجه دمنهور

آداب انتساب موجه الزقازيق

آداب انتساب موجه المنصورة

حقوق انتساب موجه القاهرة

حقوق انتساب موجه عين شمس

تربية (تعليم ابتدائي) السويس

تربية رياضية بنات بنها

السياحة والفنادق تعليم تبادلى أسكندرية

كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية طيبة

تشغيل المطاعم بنظام التعليم التبادلي جامعة الفيوم

آداب انتساب موجه طنطا

الاكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الاعلام (شعبة ادارة الاعمال)

آداب بور سعيد

السياحة والفنادق تعليم تبادلى حلوان

تربية رياضية بنات دمياط

سياحة وفنادق مطروح

سياحة وفنادق المنيا

سياحة وفنادق مدينة السادات

سياحه وفنادق الاقصر

سياحة وفنادق حلوان بالمنيل

سياحة وفنادق الفيوم

سياحة وفنادق المنصورة

سياحة وفنادق قناة السويس بالإسماعيلية

سياحة وفنادق بني سويف

ش.مطاعم فني سياحة مطريه

ش.مطاعم فني سياحة اسكندرية

عالي درسات نوعية بالجيزة قسم العلوم التجارية

العالي دراسات نوعية سياحه و فنادق جيزه

المعهد العالي للعلوم التجارية بأبي قير

العالي للعلوم الإدارية بالقطامية إدراة أعمال

العالي للسياحه والفنادق و إرشاد السياحي بأبي قير

الجزيره العالي حاسب ونظم معلومات ادارية (شعبة نظم) بالمقطم

رأس البر العالي للدراسات النوعية نظم المعلومات الإدارية

عالي طيبة تسويق وتجارة إلكترونية بالمعادي

معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم نظم معلومات

معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم تسويق وادارة اعمال

معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم علوم مصرفية واستثمار

معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم محاسبة

معهد عالي حاسبات شعبة نظم معلومات ادارية بشبرا الخيمة

معهد عالي حاسبات شعبة علوم الإدارة بشبرا الخيمة

نظم معلومات ادارية قطاميه

معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة نظم المعلومات الإدارية

دار العلوم انتساب موجه أسوان

تربية (طفولة) الوادي الجديد

حقوق انتساب موجه مدينة السادات

العالي دراسات نوعية جيزه لنظم المعلومات الإدارية

القاهرة العالي لغات وترجمه مقطم لنظم المعلومات الإدارية

طيبة العالي شعبة إدارة ومحاسبة طريق سقاره الهرم

تربية (طفولة) أسوان

العالي للسياحه والفنادق بالسيوف بالأسكندرية لنظم المعلومات الإدارية

طيبة العالي نظم معلومات طريق سقاره بالهرم

معهد عالي قاهرة ترجمة ش علوم إدارية مقطم

معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة نظم)

معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة ادارة)

عالي دراسات متطورة بالقطامية شعبة تجارة ومحاسبة

العالي للدراسات المتطورة بالقطامية شعبة نظم معلومات إدارية

الفني للخدمة الاجتماعية بقنا

سيناء العالى للدراسات النوعيه بالعريش

معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الالية ش(مالية)

العالى للعلوم الادارية بلقاس دقهلية ش نظم معلومات ادارية

معهد سيناء العالى للدراسات النوعية بمدينة العريش ش. علوم ادارية (بالمقر البديل بالاسماعيلية)

خدمة اجتماعية أسوان

خدمة اجتماعية انتساب موجه أسوان

المعهد العالى للعلوم الادارية بجناكليس – البحيرة

المعهد العالى للعلوم الادارية بالعباسة - الشرقية

معهد الجيزة العالى للعلوم الادارية بطموه جيزة

المعهد العالى للعلوم الادارية بأوسيم جيزة

العالي للحاسبات والمعلومات شعبة أعمال دولية طنطا

العالي خدمه اجتماعيه 6 اكتوبر

عالي علوم إدارية متقدمة وحاسبات ش.(نظم معلومات) ك47 ط اسكندرية

معهد العباسية للحاسبات الالية والعلوم التجارية - ش ادارة اعمال

معهد العباسية للحاسبات الالية والعلوم التجارية - ش محاسبة

مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات ش إدارة ومحاسبة

دراسات نوعيه العريش

خدمة اجتماعية تنموية انتساب موجه بني سويف

النيل العالي للعلوم التجارية شعبة نظم منصورة

النيل العالي للعلوم التجارية شعبة محاسبة منصورة

الفني التجارى بشبرا

الفني التجارى بالمطريه

الفني التجارى بطنطا

الفني التجارى بقويسنا

الفني التجارى ببنها

الفني التجارى بالمنصوره

الفني التجارى ببور سعيد

العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة نظم بالعريش

العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة محاسبة بالعريش

العالي للإدارة والحاسب شعبة علوم تجارية برأس البر

الفني التجارى باسيوط

الفني التجارى باسوان

الفني التجارى بدمنهور

الفني التجارى بالزقازيق

الفني التجارى بسوهاج

الفني التجارى بقنا

الفني التجارى بالمحله الكبرى

الفني التجارى بالعريش

معهد السويس لنظم المعلومات الإدارية

العالي تسويق شعبة محاسبة تجمع أول

معهد عالي تعاون زراعي شعبة تسويق دولي شبرا الخيمة

العالي إدارة شعبة إدارة ومحاسبة كفر الشيخ

العالي تسويق شعبة نظم تجمع أول

العالي تسويق شعبة تسويق تجمع أول

طيبة العالي بالمعادى لنظم المعلومات الإدارية

طيبة العالي شعبة ادارة اعمال ومحاسبة المعادى

العالي حاسب وادارة ش نظم المعلومات الإدارية الزرقا دمياط

الجزيرة العالي شعبة تجارة المقطم

الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات القبطية بالعباسية إدارة وسكرتارية

العبور العالي ك21 بطريق بلبيس شعبة اداره

العالي سياحه وفنادق 6 اكتوبر

المصري العالي سياحه وفنادق بمصر الجديدة

معهد الألسن العالي شعبة سياحه وفنادق مدينة نصر

سيناء عالي سياحه وفنادق رأس سدر

خدمة اجتماعية انتساب موجه الفيوم

(المعهد العالى الدولى للغات والترجمة الفورية بالتجمع الخامس ( تجارة انجليزى

معهد الألسن العالي بمدينة نصر شعبة(ادارة - محاسبة - تجارة خارجية)

معهد المنيا العالى للغات

المعهد العالى لنظم التجاره الالكترونيه سوهاج (شعبة نظم + (شعبة التجارة الالكترونية))

المدينة العالي للغات الدولية بشبرامنت

معهد عالي سياحه وفنادق كنج مريوط

العالي للحاسب ونظم المعلومات ش إدارة تجمع خامس

معهد عالي طيبة إدارة البنوك وأسواق المال سقارة الهرم

معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة التسويق)

معهد عالي خدمه إجتماعيه بكفر صقر شرقية

العالي سياحه وفنادق بالإسماعيلية

العالي دراسات متطوره بالهرم ش تجارة ومحاسبة

المعهد العالى لتكنولوجيا الادارة والمعلومات بالمنيا شعبة العلوم التجارية تخصص (ادارة اعمال-محاسبة)

عالي خدمه إجتماعيه أسوان فرع قنا

معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة ادارة الأعمال

الفني للفنادق المطريه

الفني للفنادق بور سعيد

الفني للفنادق قنا

الفني للفنادق الاسكندريه

العالى للعلوم الادارية بلقاس دقهلية

المعهد العالى لتكنولوجيا الادارة والمعلومات بالمنيا شعبة نظم المعلومات الادارية

معهد عالي دراسات تعاونيه و إدارية بالمنيرة بمصروفات

معهد عالي خدمه إجتماعيه أسكندريه بمصروفات

معهد عالي خدمه إجتماعيه القاهره بمصروفات

معهد عالي خدمه إجتماعيه كفرالشيخ بمصروفات

العالي خدمه إجتماعيه اسوان

معهد عالي خدمه اجتماعيه دمنهور بمصروفات

العالي خدمه اجتماعيه بنها

العالي خدمه اجتماعيه سوهاج

العالي ترميم الآثار بأبي قير

المعهد العالى للعلوم الادارية باوسيم

آداب انتساب موجه بني سويف

حقوق انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم

التكنولوجى العالي إدارة 10 رمضان بمرسى مطروح

المعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية للإدارة

الجزيره العالي للاتصال والاعلام بالمقطم

العالي النوعية سياحه وفنادق وإرشاد السياحي مصر جديده

العالي سياحه وفنادق بالسيوف بالأسكندرية

الإدارة والسكرتاريه بمصر القديمه

سكرتاريه بكلية رمسيس بالقاهرة طالبات

المعهد العالي للعلوم التجاريه بالمحله الكبرى

عالي دراسات نوعية بمصر الجديده نظم المعلومات الإدارية

المتوسط للخدمه الاجتماعية بكفر الشيخ

الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات نظم المعلومات الإدارية

المتوسط للخدمه الاجتماعية بالاسكندريه طالبات

المتوسط للخدمه الاجتماعية باسوان

معهد العجمي العالى للعلوم الادارية

معهد رايه العالى للاداره والتجاره الخارجيه شعبة المحاسبة

معهد رايه العالى للاداره والتجاره الخارجيه شعبة اقتصاديات التجارة الخارجية

معهد رايه العالى للاداره والتجاره الخارجيه شعبة نظم معلومات

ش.مطاعم فني سياحة قنا

المعهد التتكنولوجى العالى للاعلام بالمنيا

المعهد العالى للادارة بالمحله الكبرى (شعبة محاسبة - إدارة اعمال - نظم معلومات)

معهد الجيزة العالى للعلوم الادارية بطموه جيزة

المعهد العالى للعلوم التجارية بالمحلة الكبرى

المعهد العالى للسياحة والفنادق بمدينة بدر

المعهد العالى للإدارة والمحاسبة بسوهاج أخميم

معهد تكنولوجى العالي للعلوم المالية والادارية بسوهاج شعبة نظم ومحاسبة وتمويل دولي ومنشات مالية عربي وE

المعهد العالى للعلوم الادارية بسوهاج

المعهد العالى للعلوم الادارية ببنى سويف

معهد التكنولوجي العالي للسياحة والفنادق بالمنيا شعبة ترميم اثار

معهد التكنولوجي العالي للسياحة والفنادق بالمنيا شعبة سياحه

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