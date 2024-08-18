تفعيل التعليم الهجين ببرنامج الماجستير فى سلامة وجودة تصنيع الأغذية بزراعة سوهاج

سوهاج - محمود مقبول

أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، عن تفعيل التعليم الهجين لأول مره في برنامج "الماجستير المهني في سلامة وجودة تصنيع الأغذية" بكلية الزراعة، والذي يهدف الي إستخدام طرق التدريس الحديثة عن طريق المنصات التعليمية للتدريس عن بعد بجانب طرق التدريس التقليدية.

وأكد الدكتور حسان النعماني على أن هذا القرار جاء وفق الخطة التي تنتهجها الجامعة في توفير برامج تعليمية مميزة للخريجين والعاملين في قطاعات الإنتاج المختلفة، وفقاً لإحتياجات سوق العمل، خاصة في قطاع تصنيع الأغذية والمنشآت السياحية وذلك بما يتفق مع رؤية مصر 2030، لافتاً الي أهمية دراسة جودة تصنيع الأغذية لما لها من تأثيرات على صحة وسلامة المواطنين، ودعم الميزة التنافسية لصناعة الأغذية والتصدير للأسواق العالمية، وتطبيق المواصفات الحديثة للجودة والسلامة الغذائية.

وقال الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمه المجتمع وتنمية البيئة، إن هذا القرار يهدف إلى نشر ثقافة سلامة الغذاء للخريجين والعاملين بالمحافظات البعيدة عن الجامعة، وكذلك العاملين المصريين في الدول العربية المجاورة، مضيفاً ان برنامج سلامة الغذاء يعد برنامج علمي فريد يختص بممارسات سلامة الأغذية من خلال تطبيق العلوم والبحوث في مجال الصحة الحيوانية والنباتية.

وأوضح الدكتور خلف همام عميد الكلية ان تفعيل هذا النظام سوف يعود بالنفع على العاملين في قطاع تصنيع الأغذية، حيث إن تطبيقه له فائدة كبيرة لربط أبنائنا العاملين بالخارج بجامعة سوهاج والاستفادة من الخبرات والتدريبات في مجال سلامة الغذاء.

وقال الدكتور أبو الحمد مهني منسق البرنامج، إنه تم الموافقة علي هذا القرار خلال اجتماع مجلس إدارة برنامج سلامة وجودة تصنيع الأغذية، برئاسة الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة على أن يطبق ذلك بداية من العام الدراسي الجديد.