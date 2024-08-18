تضامن الفيوم تشرف على تركيب 290 وصلة مياه مجانية للأسر الأولى بالرعاية

الفيوم رباب الجالي

نجحت جمعية الأورمان عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموى، فى تركيب 290 وصلة مياه شرب مجانيه بقرى مركز إطسا، تحت اشراف مديرية التضامن الإجتماعى بمحافظة الفيوم.

وأكد محمود فؤاد، نائب مدير عام جمعية الأورمان، أن الهدف من تركيب وصلات مياه شرب نقية توفر حياة كريمة للأسر الأكثر احتياجًا تضمن لهم المعيشة في مسكن مناسب تتوافر فيه المستلزمات الضرورية للحياة فيه من مياه شرب نقيه، لافتًا أن الأسر المستفيدة التي تم اختيارها وفقا لعدة معايير منها المستوى المادي والاقتصادي والمعيشي للأسر المستحقة وفق معايير التنمية وترتيب النطاقات الأشد احتياجا.

وأضاف أن الجمعية تصل للقرى الأكثر احتياجًا بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة فى أرجاء محافظة الفيوم، تحت إشراف ورعاية مديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظة، مؤكدًا أن المواطن المستفيد من خدمات الأورمان لا يتحمل أي تكاليف على الإطلاق، لافتًا إلى أن هذه الخدمات تقدم مجانًا إلى المستفيدين.

يذكر أن جمعية الأورمان على مدار الأعوام السابقة قامت بتركيب 28108 وصلات مياه بجميع محافظات الجمهورية.