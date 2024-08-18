برنامج الحكومة يستهدف توسيع مظلة المعاشات التقاعدية لتشمل جميع كبار السن

كتبت ندى سليم

ترتكز رؤية برنامج الحكومة الجديد، على فلسفة مفادها اهتمام الدولة وتمكين كل الفئات المجتمعية دون إغفال لأي فئة، بما يُسهم في وجود مجتمع متماسك متناغم بين الفئات كافة، لذلك أولت الدولة اهتماما خاصاً للفئات الأولى بالرعاية على غرار الأطفال، وكبار السن وذوي الهمم، وهو ما انعكس في وجود ثلاثة برامج فرعية رئيسة تشتمل على المسارات اللازمة نحو تمكين ودمج تلك الفئات بالمجتمع المصري.



وتعد حماية وتحسين جودة حياة كبار السن في مصر وسبل التصدي للتحديات التي يواجهونها على رأس أجندة أولويات الدولة المصرية، وهو ما يتطلب اتخاذ عدد من المسارات على النحو الآتي:



1.توسيع مظلة المعاشات التقاعدية لتشمل جميع كبار السن في الفئات الأولى بالرعاية.



2.تطوير ورفع كفاءة دور رعاية المسنين، ودعم مهارات مقدمي الرعاية والقائمين على إدارتها والإشراف عليها لضمان توفير سكن كريم لكبار السن.



3. زيادة إتاحة خدمات أمراض الشيخوخة والخدمات المقدمة لكبار السن مع تحسين خدماتهم الصحية والطب الوقائي.



كما تستند فلسفة البرنامج إلى محورية توفير الامان الاجتماعي والاقتصادي ات الأكبر احتياجا من خلال توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتتضمن استدامة برامج الأمان الاجتماعي، لصالح تلك الفئات الاجتماعية، بالإضافة إلى تحسين الأوضاع المعيشية للعمالة غير المنتظمة باعتبارهم إحدى أهم الفئات الأكثر عرضة للتأثر بالأزمات الاقتصادية، ومن ثم حظيت باهتمام غير مسبوق من قبل الدولة. وفي هذا الإطار، تستهدف الحكومة خلال الفترة القادمة العمل على كل المستهدفات المتعلقة بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.