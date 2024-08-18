اليوم السابع
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المؤبد وغرامة مليون جنيه لـ6 متهمين بالاتجار فى الأعضاء البشرية بالقاهرة

الأحد، 18 أغسطس 2024 12:47 م
المؤبد وغرامة مليون جنيه لـ6 متهمين بالاتجار فى الأعضاء البشرية بالقاهرة حبس- أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار مدبولى كساب، بمعاقبة 6 متهمين بالاتجار بالبشر وزراعة وبيع الأعضاء، غيابياً بالسجن المؤبد وغرامة مليون جنيه، ومصادرة المضبوطات.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار مدبولي حلمي كساب، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عبدالعظيم محمد العشري، وأحمد ماهر الجندي، أمير عادل رمزي وأمانة سر محمد جبر، إسلام عاشور.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 1545 لسنة 2024 جنايات دار السلام والمقيدة برقم 104 لسنة 2024 القاهرة، عن قيام المتهمين بتأسيس جماعة إجرامية تعمل لاغراض الإتجار البشر وتستهدف نقل وزراعة الأعضاء البشرية تحقيقًا لأغراضها بتحقيق المنافع المادية، وتعاملوا من خلال تلك الجماعة الاجرامية مع شخصين طبيعين- هما المجني عليهما، مستغلين حاجتهما المادية ، وتم نلقهما إلى مستشفي خاصه لاستئصال عضو من أعضائهما البشرية وهي "كليته"- لنقلها وزرعها لشخص"أخر.

 







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اخبار الحوادث




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