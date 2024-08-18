السجن المشدد 5 سنوات لمتهم باختلاس شيكات بنكية من جهة عمله بالقاهرة

كتب أحمد حسني

قضت محاكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة متهم باختلاس شيكات بنكية من جهة عمله بالقاهرة، بالسجن المشدد 5 سنوات.

صدر الحكم برئاسة المستشار وجيه حمزة شقوير، وعضوية المستشارين كامل سمير كامل وسامح العنتبلى وشريف السعيد، ‏وأمانة سر وائل فراج ومحمود ممدوح.

وأسندت النيابة العامة، للمتهم أنه في غضون الفترة من 22 فبراير 2017، وحتى 25 يوليو 2017، بدائرة قسم المعادي بصفته رئيس مجلس إدارة شركة مساهمة للخدمات البترولية اختلس عدد شيكات بنكية بمبلغ إجمالي يقدر 229110 جنيهات، بمحافظة القاهرة و1179 دولارا والمملوك لجهة عمله.

وأوضح أمر الإحالة أن المتهم تسلم تلك الشيكات من إحدى الشركات بغرض إيداع قيمتها بحسابات شركته لدى أحد البنوك، إلا أنه قام باختلاسها لنفسه بنية تملكها على النحو المبين بالتحقيقات.