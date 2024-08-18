اليوم السابع
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الرئيس الكولومبى يمنع تصدير الفحم إلى الاحتلال الإسرائيلي تضامنا مع غزة

الأحد، 18 أغسطس 2024 07:56 م
الرئيس الكولومبى يمنع تصدير الفحم إلى الاحتلال الإسرائيلي تضامنا مع غزة الرئيس الكولومبى جوستافو بيترو
كتب عبد الوهاب الجندى

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أصدر الرئيس الكولومبي، اليوم الأحد، جوستافو بيترو، مرسوما بموجبه تمنع الحكومة تصدير الفحم إلى إسرائيل.

وبحسب الوثيقة التي وقعها الرئيس جوستافو بيترو والمستشار لويس جيلبرتو موريللو ووزراء المالية والمناجم والتجارة؛ وسيدخل هذا الإجراء حيز التنفيذ بعد خمسة أيام من نشره في الجريدة الرسمية.

ويؤكد المرسوم رقم 1047 بتاريخ 14 أغسطس 2024، حظر تصدير الفحم إلى إسرائيل نتيجة الحرب القاسية الدائرة على قطاع غزة.

وقد أعلن الرئيس الكولومبي بيترو في مايو الماضي، أن بلاده ستقطع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل، مشددا على أن دول العالم يجب ألا تكون سلبية إزاء ما يجري في غزة.







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