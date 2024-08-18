اليوم السابع
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الداخلية تقدم تيسيرات للحالات الإنسانية فى الجوازات

الأحد، 18 أغسطس 2024 11:45 ص
الداخلية تقدم تيسيرات للحالات الإنسانية فى الجوازات الإدارة العامة للجوازات
كتب محمود عبد الراضى - سليم على

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واصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية اتخاذ الإجراءات التى من شأنها التسهيل والتيسير على المترددين والمواطنين الراغبين فى الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية بما يتماشى مع احترام حقوق الإنسان، وذلك من خلال رصد الحالات الإنسانية من المترددين على كافة الأقسام التابعة للإدارة بالمحافظات المختلفة، لتقديم كافة التيسيرات لهم.

 

واستقبلت أقسام الإدارة المختلفة على مستوى الجمهورية عدد من الحالات المرضية والإنسانية وكبار السن بمقرات الأقسام، وتم إنهاء الإجراءات الخاصة بهم.

 

 







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