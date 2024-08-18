الجريدة الرسمية تنشر قرارا جمهوريا بترقية عدد من السفراء والوزراء المفوضين والمستشارين

أ ش أ

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم قرار رئيس الجمهورية رقم 332 لسنة 2024 بترقية عدد من السفراء والوزراء المفوضين والمستشارين.

وتضمن القرار أن يعين في وظيفة سفير من الفئة الممتازة كل من السفراء: نهلة محمد عصام الدين الظواهري، هشام فتحي محمد مصطفى، محمد أحمد فتحي أبو الخير، خالد محمد عبد الحليم راضي، أحمد محمد عثمان شاهين، عمرو عبد العزيز مصطفى عبد الوارث، محمد محمد خليل مرسي،ياسر محمد أحمد شعبان، منال محمد محمد عبد الدايم، إيهاب أحمد بدوي سيد، حسام الدين محمد أحمد، خالد عبد الرحمن حسن عبد الرحمن،وائل أبو بكر عبد القادر النجار، أحمد شهاب الدين إبراهيم، بسام عصام راضي عبد الحميد، شريف أحمد محمود كامل.

ونصت المادة الثانية من القرار على أن يعين في وظيفة سفير كل من الوزراء المفوضين:

وليد أحمد شمس الدين مصطفى، علياء سمير برهان راغب، محمد أحمد وجيه حجازي، باهر فاروق أحمد شويخي، أيمن ثروت أمين عبد العزيز،محمد حمدى محمد مختار الملا، وائل محمد لطفى إبراهيم باتع، كامل زايد كامل محمد جلال، ياسر حسن فرج الشيمي، أحمد عبد العظيم زينهم

عبد الشكور، محمد السعيد أحمد الباز، أمين أحمد أمين حسان، أحمد فوزي عبد الجليل الشريف، نجلاء محمد نجيب أحمد فراج، جورج عازر صليب تادرس، مصطفى إبراهيم ربيع منصور.