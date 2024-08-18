التحقيقات: أحمد فتوح كان يقود سيارته بسرعة 150 كيلو متجاوزا السرعة المقررة

كتب أحمد الزغبي

تنظر محكمة جنايات مطروح، غدا الاثنين محاكمة اللاعب أحمد فتحي لاعب نادي الزمالك، لاتهامه بإحراز مواد مخدرة بقصد التعاطي وقيادة سيارة تحت تأثير المواد المخدرة، والتسبب في وفاة المجني عليه السيد أحمد أثناء عبور الطريق.

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 1939 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة العلمين عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن مطروح إخطارا من ضباط قسم شرطة العلمين بقيام المتهم " أحمد فتوح " لاعب كرة قدم محترف ،قام بالاصطدام به المجني عليه " السيد أحمد " أثناء عبوره الطريق بسبب السرعة الزائدة وذلك كون المتهم بتعاطي مخدر الحشيش.

وتبين من التحقيقات، وشهود الإثبات في القضية، أن التحريات توصلت إلى قيام المتهم "أحمد فتوح" حال قيادته للسيارة خاصته بالطريق الساحلي وحال عبور المجني عليه "أحمد السيد" قام المتهم بالاصطدام به بقوة نتيجة السرعة الزائدة، وذلك حال كون المتهم متعاطيا لجوهر الحشيش المخدر، كما ثبت من أقول "م.ص.م" أن المتهم كان يقود السيارة بسرعة 150 كيلومتر في الساعة، وأبصر عبور المجني عليه فصدمه مما أحدث إصابته التي أودت بحياته.

كما ثبت إيجابية عينه المتهم لجوهر الحشيش، ومن معاينة السيارة محل الواقعة، تبين وجود تلفيات الاكصدام الأمامي والأيسر والرفرف الأمامي والباب الأمامي والمصابيح الأمامية وتهشم في الزجاج الأمامي من الناحية اليسري ،ووجود آثار دماء بالمقاعد الأمامية والطابلوة الخاص بالسيارة، كما ثبت من كتاب مباحث مرور مطروح، أن السرعة المقررة للسيارات الملاكي هي مائة كيلو متر في الساعة .

وباستجواب المتهم أقر بأنه صدم المجني عليه بالسيارة قيادته علي سبيل الخطأ مما أحدث إصابته التي أودت بحياته، وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالة المتهم إلي محكمة جنايات مطروح لمحاكمته.