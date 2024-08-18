الاستخبارات العراقية: تفكيك شبكة لداعش والقبض على عناصرها فى كركوك

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أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية العراقية اليوم الأحد تفكيك شبكة لعناصر داعش الإرهابي فيما ألقت القبض على أفرادها في محافظة كركوك.

وأفادت وكالة الاستخبارات - في بيان اليوم، وفقا للوكالة الوطنية العراقية "نينا" - بأن قوات وكالة الاستخبارات المختصة بمكافحة الإرهاب في محافظة كركوك رصدت معلومات استخبارية تفيد بوجود شبكة لعناصر عصابات داعـش الإرهابي مكونة من ثلاثة متهمين متواجدين داخل المحافظة".

وأضاف أنه تم تشكيل فريق عمل استخباري مختص وتكثيف الجهد الاستخباري، حيث تمكنت القوات من تحديد أماكن تواجدهم وإلقاء القبض على أفراد الشبكة".