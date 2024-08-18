الإعدام شنقا لسائقين بتهمة خطف طفلة داخل توك توك فى الإسكندرية

الإسكندرية - أحمد الزغبي

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد غبراهيم عبدالشافى رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار أحمد زكى المنوفي، والمستشار محمد عاطف مشالى، والمستشار أحمد حنفى عبد الجواد، وسكرتير محكمة الجنايات سعيد عبد العظيم يعقوب، بمعاقبة كل من " أ.م.ا" و" م.ا.ج" بالإعدام شنقا، مما نسب إليهما وألزمتهما بالمصاريف الجنائية، لاتهامهما بالخطف بالإكراه.

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 8887 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة مينا البصل، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط قسم شرطة مينا البصل، يفيد ببلاغ بقيام المتهمان بخطف المجني عليها، بدائرة القسم.

تبين من التحقيقات، أنه حال سير المجني عليها "م.ه.ك" 16 عاما، بالطريق العام عرض عليها المتهم الأول "ا.م.ا" سائق بتوصيلها إلي وجهتها بالتوكتوك خاصته فاصطحبها إلي منزل المتهم الثاني "م.ا.ج" سائق، وتعديا عليها، ونفاذا لقرار النيابة العامة بضبط المتهمين والتوكتوك المستخدم في الواقعة، تم ضبطهما وثبت من التحقيقات نظرا لصغر سن المجني عليها وضعف قدراتها العقلية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، والتي قررت إحالتهما إلي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها المتقدم.



