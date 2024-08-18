اليوم السابع
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الأحد، 18 أغسطس 2024 10:38 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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اعترافات لصوص السيارات ببورسعيد: نفذنا 10 جرائم سرقة بأسلوب المفتاح المصطنع

الأحد، 18 أغسطس 2024 09:00 م
اعترافات لصوص السيارات ببورسعيد: نفذنا 10 جرائم سرقة بأسلوب المفتاح المصطنع كلبش - أرشيفية
كتب سليم على

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أدلى 7 أشخاص باعترافات تفصيلية، أمام جهات التحقيق في بورسعيد، تفيد قيامهم بتكوين تشكيل عصابي ، تخصص نشاطه في سرقة السيارات من المواطنين بأسلوب المفتاح المصطنع.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهمين بينهم 5 عملاء سيئ النية "لعدد 5 منهم معلومات جنائية"، إعترفوا بإرتكابهم 10 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وبالضغط عليهم أرشدوا عن 9 سيارات ملاكى من المستولى عليها والعثور على السيارة الأخيرة بمعرفة مالكها.

وقررت النيابة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حولهم للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهم تهمة السرقة.

 







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