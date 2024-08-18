استئناف ضخ المياه فى مدينة العريش بعد إصلاح العطل المفاجئ بمحطة التحلية

العريش - محمد حسين

أعلنت محافظة شمال سيناء، في بيان صادر اليوم، عن استئناف ضخ المياه إلى مدينة العريش بعد إصلاح العطل المفاجئ الذي أصاب محطة تحلية مياه غرب العريش، والتي تُعتبر المغذي الرئيسي للمدينة.

وأوضحت المحافظة أن العطل وقع أثناء عملية ضخ المياه للمدينة، مما أدى إلى عدم القدرة على وقف الضخ خلال العطل، وتسبب ذلك في انقطاع المياه عن العديد من الأحياء.

وأكدت المحافظة أنه تم إصلاح العطل بالكامل، وبدأت محطة التحلية في ضخ المياه بشكل تدريجي إلى المدينة. ومن المتوقع أن تصل نسبة الضخ إلى 100٪ غداً، مما سيؤدي إلى استئناف ضخ المياه إلى جميع أحياء المدينة كما كان قبل العطل، مع إنهاء كافة المشكلات المتعلقة بهذا الأمر.

وشدد البيان على أنه يتم بشكل دوري متابعة موقف ضخ المياه في المدينة وضواحيها، حيث تم التنسيق مع المسؤولين عن إدارة المياه لضمان استمرار عملية الضخ ووصول المياه بشكل منتظم إلى جميع الأهالي.

وختم البيان بالإشارة إلى أن كمية المياه التي تم ضخها بالأمس بلغت 50 ألف متر مكعب، وارتفعت اليوم إلى 60 ألف متر مكعب، مع توقعات بعودة الأوضاع المائية إلى طبيعتها غداً.

وقدمت المحافظة اعتذارها وشكرها لأهالي العريش على تفهمهم وصبرهم خلال فترة الانقطاع.



