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إطلاق اسمى أحمد الجندى ومحمد السيد بطلى أولمبياد باريس على مركزى شباب بالغربية

الأحد، 18 أغسطس 2024 07:11 م
إطلاق اسمى أحمد الجندى ومحمد السيد بطلى أولمبياد باريس على مركزى شباب بالغربية البطل محمد السيد
الغربية - مصطفى عادل

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أطلقت وزارة الشباب والرياضة، اسم اللاعب أحمد الجندى بطل ذهبية لعبة الخماسي الحديث في أولمبياد باريس 2024 على مركز شباب قرية مشال مركز بسيون بمحافظة الغربية.

كما تم إطلاق اسم اللاعب محمد السيد الحاصل على الميدالية البرونزية في لعبة السلاح على مركز شباب سبرباي.

يأتى ذلك تقدير لهما على ما حققوه باسم مصر خلال مشاركتهما الأخيرة في الأولمبياد.

ووجه المحاسب يسرى الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، إدارتي الشباب والرياضة ببسيون وثان طنطا، بطباعة بنرات تحمل اسماء اللاعبين، وتم تعليق لافتة باسم اللاعب أحمد الجندى على مركز الشباب بقرية مشال ببسيون ولافتة باسم اللاعب محمد السيد على مركز شباب سبرباي.

 
احمد الجندى
احمد الجندى

 

البطل احمد الجندى
البطل احمد الجندى

 

محمد السيد
محمد السيد

 







اولمبياد باريس

اللاعب أحمد الجندى

اللاعب محمد السيد

وزارة الشباب والرياضة

اليوم السابع بلس




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