أم وابنيها يعتدون على زوج ابنتها ويقطعون أنفه بسبب خلافات زوجية فى طوخ

القليوبية - إبراهيم سالم

شهد مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية، قيام شقيقان ووالدتهما بقطع "أنف" زوج أختهما، وذلك عندما توجه المجني عليه إلى منزل عائلة زوجته لإعادتها إلى منزله، بعد أن خرجت منذ أسبوع تاركة له عش الزوجية إثر خلافات بينهما، وقام شقيقا زوجته ووالدتهما بقطع أنفه بآلة حادة، وتم نقل المصاب إلى المستشفى، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

تلقى مأمور مركز شرطة طوخ إشارة من المستشفى بوصول "إبراهيم س أ"، 29 سنة، موظف بإحدى الشركات مصابا بقطع في "أنفه وفى الشفة العليا من الفم والوجه".

جرى إخطار اللواء عبد الفتاح القصاص مدير أمن القليوبية، بالواقعة فانتقلت قوة أمنية وتبين أن المجنى عليه متزوج وأن زوجته خرجت من عش الزوجية وأقامت لدى أسرتها بسبب مشكلات عائلية مع زوجها، فتوجه لإعادتها لمنزله فقام شقيقا زوجته وحماته بالإمساك به وتكتيفه وقطع أنفه وإحداث إصابات بالغة في وجهه وتم نقله في حالة سيئة إلى المستشفى.

وقال المجني عليه، إن زوجته تركت منزله منذ أسبوع، وتوجه لإرضائها لإعادتها إلى منزله وخصوصا أنها حامل وعلى وشك الولادة، لكنه فوجئ برد فعل أشقاءها وحماته معه بالتعدي عليه بقطع أنفه وإحداث عاهة مستديمة به، وتوجه عقب الواقعة إلى مستشفى الجامعة في بنها لإسعافه، وطلب تحرير محضر بنقطة شرطة المستشفى إلا أنهم رفضوا وطلبوا منه دخول المستشفى بتذكرة دخول من الاستقبال بدلا من دخوله طوارىء، وبالفعل توجه لقسم الاستقبال أاحضر تذكرة وتم عمل الإسعافات له دون تحرير محضر.

وأضاف المجنى عليه عقب ذلك عاد إلى المركز الطبي بمدينة طوخ، وتم الكشف عليه مرة أخرى وعمل تقرير طبي، وحرر محضر بمركز شرطة مركز طوخ بالواقعة حمل رقم 24504 بتاريخ 12 أغسطس.