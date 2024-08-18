أسامة الأزهري: رؤيتنا للأوقاف تنطلق من حلمنا جميعا بتجديد الخطاب الديني

كتب لؤى على

قال الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف: إن المؤتمر الدولي الخامس والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بعنوان: "دور المرأة في بناء الوعي"، المقرر عقده في الفترة من 25 - 26 أغسطس 2024م، ينطلق من رؤية وزارة الأوقاف السابق الاعلان عنها في محافل عدة، وتقوم على أربعة محاور هي تنفيذ اجرائي وعملي لما نحلم بها جميعا وهو تجديد الخطاب الديني.

وتوجه وزير الأوقاف خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي التحضيري للمؤتمر الدولي الخامس والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بعنوان: "دور المرأة في بناء الوعي"، برسالة اجلال وتقدير الى كل امرأة وفتاة على أرض مصر.

و تعقد وزارة الأوقاف برئاسة الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، المؤتمر الدولي الخامس والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بعنوان: "دور المرأة في بناء الوعي"، الذي سيعقد في الفترة من 25 - 26 أغسطس 2024م.

ومن المقرر أن يتناول المؤتمر الأول للواعظات والقرى عقده تحت عنوان "دور المرأة في بناء الوعي" المحاور التالية:

1. المحور الأول: دور المرأة في بناء الوعي الديني.

2. المحور الثاني: دور المرأة في بناء الوعي الثقافي.

3. المحور الثالث: دور المرأة في خدمة المجتمع.

4. المحور الرابع: دور المرأة في بناء الأسرة وتنشئة الطفل.

5. المحور الخامس: التجربة المصرية في تمكين المرأة.