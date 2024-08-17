9 شهداء و5 مصابين فى قصف إسرائيلى على لبنان

كتب ـ عبد الوهاب الجندى

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، ارتفاع عدد ضحايا الغارات الإسرائيلية التي استهدفت منطقة وادي الكفور في النبطية، إلى تسعة أشخاص بينهم امرأة وطفلاها وإصابة خمسة بجروح بينهم اثنان إصاباتهما حرجة.

وقصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي بالطائرات والمدفعية الثقيلة جنوب لبنان اليوم السبت، واستهدفت المسيرات الإسرائيلية وادي الكفور في النبطية.

والجمعة، واصل الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته على لبنان، مستهدفاً بلدات: مارون الراس، حانين، عيترون، كفركلا، الخيام وعيتا الشعب.

وعملت فرق الإطفاء على إخماد النيران التي اندلعت من جرّاء القصف الإسرائيلي على بنت جبيل في الجنوب.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدوانها على قطاع غزة برا وبحرا وجوا منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 40005 مواطنين وإصابة 92401 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.