26 عاما على أشهر فضيحة فى تاريخ أمريكا بين بيل كلينتون ولوينسكى

كتب عبد الوهاب الجندى

يمر اليوم السبت الموافق 17 أغسطس، الذكرى الـ26 عاما على الفضيحة التي هزت الولايات المتحدة الأمريكية، وطالت الرئيس الثاني والأربعين للولايات المتحدة بيل كلينتون البالغ من العمر 49 عاما آنذاك والمتدربة في البيت الابيض مونيكا لوينسكي (22 عاما).

حدثت هذه العلاقة الجنسية بين عامي 1995 و 1996 وظهرت للعلن في عام 1998. ألقى كلينتون خطابا متلفزا ختمه بقوله بأنه لم يقم علاقة مع ليوينسكي.

وأجريت تحقيقات إضافية أفضت إلى اتهام كلينتون بالحنث باليمين وإلى عزل كلينتون في عام 1998 من قبل مجلس النواب الأمريكي، تمت تبرئته لاحقًا من جميع تهم المساءلة المتعلقة بالحنث باليمين وعرقلة سير العدالة في محاكمة استمرت 21 يومًا في مجلس الشيوخ الأمريكي.

و خلال فترة ولاية كلينتون الأولى في عام 1995، تم تعيين ليوينسكي – وهي خريج كلية لويس وكلارك – للعمل كمتدربة في البيت الأبيض، وتم توظيفها لاحقا في مكتب الشؤون التشريعية بالبيت الأبيض. بدأ كلينتون علاقة شخصية معها وهي تعمل في البيت الأبيض، وقد شاركت تفاصيل العلاقة مع ليندا تريب، وهي زميلتها في وزارة الدفاع والتي سجلت المحادثات الهاتفية بينهما سرا.

و بعد 20 عامًا كاملة على الفضيحة الأشهر فى الولايات المتحدة الأمريكية، كسرت مونيكا لوينسكى حاجز الصمت لتكشف أسرار جديدة فى علاقتها بالرئيس الأمريكى الأسبق بيل كلينتون.

وفي 2018، كشفت مونيكا فى أولى حلقات سلسلة وثائقية تحمل عنوان "العلاقة مع كلينتون"، عن تفاصيل العلاقة للمرة الأولى كيف بدأت علاقاتها السرية مع الرئيس الأسبق. وشرحت كيف قام صديق للعائلة بإدراج لوينسكى فى برنامج تدريب داخلى فى البيت الأبيض بعد انتهائها من الدراسة الجامعية فى بورتلاند.

وقالت لوينسكى: "كانت تجربة عاطفية يشوبها بالكثير من الإيجابية فى تلك المرحلة، كنت صغيرة وكان هناك شيئا مختلف فى هذا المكان.. المكان المحمل بعبق التاريخ والشعور بالقوة.. أحببت العمل فى البيت الأبيض".