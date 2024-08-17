اليوم السابع
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وزير الخارجية: وقف إطلاق النار فى غزة العنصر الأساسى لوقف التصعيد بالمنطقة

السبت، 17 أغسطس 2024 11:37 ص
وزير الخارجية: وقف إطلاق النار فى غزة العنصر الأساسى لوقف التصعيد بالمنطقة بدر عبد العاطى وزير الخارجية
كتب محمد عبد العظيم

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قال بدر عبد العاطى وزير الخارجية، إن وقف إطلاق النار في غزة هو العنصر الأساسي لوقف التصعيد في المنطقة في إطار صفقة متكاملة تضمن إنهاء الحرب. 

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفرنسي عرضته قناة "القاهرة الإخبارية": ناقشت مع وزير الخارجية الفرنسي التحضير لجولة مفاوضات غزة المقبلة في القاهرة"، مشددا على أن هناك توافق مصري فرنسي على سرعة التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة ووقف العدوان الإسرائيلي وإدخال مزيد من المساعدات. 

وشدد وزير الخارجية أن مصر تلعب دورا كبيرا لوقف الحرب في غزة وتنفيذ حل الدولتين.







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