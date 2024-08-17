وزير الإسكان يتابع الخدمات المقدمة لمتضرري السيول بعد نقلهم لـ"زهور 15 مايو"

كتب أحمد حسن

تابع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، انتظام سير الحياة والخدمات المقدمة لمتضرري السيول بمنطقة "زرايب مايو" سابقاً، بعد نقلهم للمنطقة البديلة "زهور 15 مايو"، والتى نفذتها وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومن خلال جهاز مدينة 15 مايو، تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وأكد المهندس شريف الشربيني، أن منطقة "زهور 15 مايو" تعد مجتمعا حضارياً مكتمل الخدمات، يوفر الحياة الكريمة لأهالينا متضرري السيول، الذين كانوا يقيمون في منطقة عشوائية خطرة "زرايب مايو" تفتقر إلى مقومات الحياة الكريمة، كما يوفر لهم أماكن حضارية لممارسة عملهم فى جمع وفرز القمامة، موضحاً أنه تم تشغيل المركز الطبي والحضانة، وتم بيع المحال بالسوق التجارية، لتوفير الخدمات المختلفة للسكان، كما أصبحت المدرسة جاهزة لاستقبال الطلاب.

وأشار وزير الإسكان، إلى أن منطقة "زهور 15 مايو" تقع على مساحة 67.5 فدان، شرق الطريق الدائري، بها (عمارات سكنية - حظائر نموذجية - محطات تجميع)، وتضم 42 عمارة سكنية بها 1008 وحدات، بمساحة 90 م2 للوحدة، و834 حظيرة نموذجية، ومحطات تجميع، ومنطقة للمخازن، ومدرسة بمساحة 4 آلاف م2، ووحدة صحية بمساحة ألف م2، وحضانة بمساحة 500 م2، ومناطق تجارية بمساحة 1750 م2، بجانب المساحات الخضراء والطرق.