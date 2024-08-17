وزير الإسكان: منطقة رأس الحكمة تمثل جنى الاستثمارات للساحل الشمالى الغربى

كتب محمد عبد العظيم

تحدث المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن المقومات الرئيسية لتنمية منطقة الساحل الشمالى الغربي، متابعا: "نطاق الساحل الشمالى الغربى والظهير الخاص به حتى منطقة منخفض القطارة والواحات وتمثل 22% من مساحة مصر.. ونستهدف استيعاب 7 ملايين نسمة تقريبا وتوفير 2 مليون فرصة عمل واستهداف 25 مليون سائح وسط تنوع كبير لنمط السياحة فى هذه المنطقة سواء الشاطئية أو الزراعية أو سياحة السفارى وغيرها".

وأضاف الوزير خلال كلمته فى احتفالية تسليم عدد من وحدات مدينة العلمين الجديدة بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء: "نستهدف زيادة تقدر بـ 7 % للناتج المحلى الإجمالى أثناء تطوير هذه المنطقة وعند اكتمال المنطقة إضافة إلى البعد الأمنى باعتبار هذه المنطقة البوابة الغربية لمصر".

وأشار وزير الإسكان إلى منطقة الساحل الشمالى الغربى إضافة منخفض القطارة والتى تمثل 22 % من مساحة وهى أحد المناطق المهمة المستهدفة للتنمية ضمن المخطط الاستراتيجى للتنمية داخل مصر، لافتا إلى أن التنمية العمرانية فى الساحل الشمالى الغربى وبالتحديد فى العلمين بدأت فى عام 2014 بأعمال تطهير لهذه المنطقة من الألغام نتيجة الحرب العالمية الثانية وتم الانتهاء من أعكال التطهير فى منتصف عام 2016 وبدأ معها تنفيذ المرحلة الأولى من مدينة العلمين الجديدة.

وتابع الوزير: "هناك خطة مستمرة للتطوير حتى الآن ولدينا أقطاب تنموية أخرى مثل منطقة رأس الحكمة والتى تعد مرحلة جنى الاستثمارات فى هذه المنطقة ونجنى الاستثمارات للقطاع الخاص مثل مشروع رأس الحكمة وغيرها.