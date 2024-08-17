نصائح نفسية للتعامل مع الشخص السلبي.. بلاش توتر

كتبت فاطمة ياسر

في بعض الأحيان، قد يكون الأشخاص المحيطون بك سلبيين ، والبقاء بالقرب من هؤلاء الأشخاص يؤثر سلبًا على صحتك العقلية والنفسية، ولكي تتعامل معهم يجب أن تتعلم كيف تظل إيجابيًا في التعامل مع الأشخاص السلبيين، وذلك وفقا لموقع healthshots.

كيفية البقاء إيجابيًا في التعامل مع الأشخاص السلبيين

قد يكون من الصعب الحفاظ على روح إيجابية عندما يفكر شخص ما حولك دائمًا بشكل سلبي، لدى بعض الأشخاص نظرة سلبية تجاه الحياة ولأنهم يشكون دائمًا، فإن مشاركة طاقتك ومساحتك معهم قد يجعلك تشعر بالاستنزاف العاطفي والعقلي، وقد يكون صديقًا عزيزًا يتنفس الصعداء باستمرار، أو شقيقًا يشعر بالإحباط باستمرار أو حتى شريكًا لا يجد شيئًا مثيرًا في الحياة على الإطلاق. يمكن أن تصبح هذه التجارب مرهقة للغاية لدرجة أنك قد تجد صعوبة في الاستجابة بشكل داعم. وعندما يبدو أن لا شيء يغير وجهة نظر هذا الشخص السلبي، فقد تتساءل غالبًا، "كيف تظل إيجابيًا في وجود الأشخاص السلبيين؟

يجب أن تتعلم كيف تحافظ على سلامتك بينما تبدي التعاطف والتفهم للآخرين. يعد تعلم الموازنة بين الجانبين أمرًا مهمًا في مثل هذه المواقف. لا يمكننا استفزاز أي شخص للتغيير، ولكن يمكننا التحكم في كيفية استجابتنا. إذا كنت تكافح من أجل تحقيق هذا التوازن الصحي، فيجب أن تتعلم كيف تظل إيجابيًا .

كيف تبقى إيجابيا في ظل وجود الأشخاص السلبيين؟

نحن جميعًا نريد أن نظهر التعاطف مع الأشخاص في حياتنا. ولكن إذا كان شخص ما يحمل موقفًا سلبيًا طوال الوقت، فقد يكون من الصعب حماية رفاهيتك وإيجابيتك. إن اتباع نهج متوازن يمكن أن يساعد في حماية علاقاتك دون تدمير راحة بالك. فيما يلي بعض النصائح العملية التي يجب اتباعها عندما يتعلق الأمر بالتعامل مع الأشخاص السلبيين، ومنها:

- الحفاظ على حدود واضحة

كن واضحًا عند وضع حدودك فيما يتعلق بكمية الوقت الذي تقضيانه معًا أو الموضوعات التي تناقشانها. على سبيل المثال، في كل مرة تقابل فيها صديقًا معينًا وإذا كان هذا الشخص يشتكي كثيرًا، فقد تفكر في أخذ استراحة من صديقك لفترة من الوقت والتواصل بدلاً من ذلك مع أصدقاء إيجابيين آخرين. إذا كانت علاقتك وثيقة، فيمكنك حتى إخبار هذا الشخص بحدودك من أجل حماية صحتك العقلية ومنع نفسك من الإرهاق بسبب السلبية.

- التعاطف

لا يجب أن تكون وقحًا مع شخص يمر بأوقات عصيبة، وفهم السبب الجذري لسلبية شخص ما يمكن أن يسهل التعامل معه. حاول أن تضع نفسك في مكان ذلك الشخص، وانظر إلى الموقف من وجهة نظره. قد تساعدك هذه التقنية على الشعور بمزيد من التعاطف وأقل تأثرًا شخصيًا بسلبيته. إن ممارسة التعاطف دون أخذ الأمر على محمل شخصي يمكن أن يساعدك على دفع ذلك الشخص للخروج من أي مساحة مظلمة دون أن تتأثر.

-تقليل التعرض

إذا كان أحد الأشخاص المقربين منك سلبيًا بشكل مستمر، فلا داعي لقطع علاقتك بهذا الشخص تمامًا، ولكن يمكنك الحد من عدد مرات مقابلتك له. كن حريصًا على كيفية مشاركة وقتك وطاقتك مع شخص ما. إذا كنت تتأثر، فقد تفكر في قضاء الوقت مع هذا الشخص بطرق مختلفة. على سبيل المثال، يمكنك التخطيط لزيارات أقصر وجدولة الأنشطة حيث يكون نطاق المحادثة محدودًا مثل مشاهدة فيلم معًا أو الذهاب إلى فصل فني أو رقص.

- ممارسة الأنشطة التي تساعد على تخفيف التوتر

عندما تعلم أنك ستقابل شخصًا سلبيًا، يمكنك تنفيذ تقنيات التأريض مثل اليقظة والتنفس العميق لتجعل نفسك متمركزًا وهادئًا. حتى عندما تكون مع هذا الشخص، حافظ على تركيزك على أنفاسك لتظل حاضرًا. بعد انتهاء الاجتماع، خذ وقتًا للاسترخاء وتحرير جسمك من التوتر من خلال أنشطة مثل اليوجا أو كتابة اليوميات أو المشي القصير.

-ركز على الحل

عندما تشعر بأن المحادثة الجارية مع أي شخص بدأت تتحول إلى شكاوى ومشاكل، حاول أن تعطي لهذا الشخص وجهة نظر جديدة في نفس المواقف. يمكنك تحديد الحلول الممكنة أو النتائج الإيجابية بدلاً من ترك الشخص يركز على السلبيات.

-كن مستمعًا نشطًا

عندما يعبر شخص ما عن مشاعره، لا تقاطعه، بل كن مستمعًا نشطًا. بدلًا من التخطيط لاستجابتك، حاول أن تكون في هذا الموقف بوعي، لأن هذا يُظهر التعاطف. يتيح لك التعاطف أن تكون موجودًا دون الانجراف إلى سلبيته. تتيح لك الإيماءات مثل الإيماء بالرأس، والحفاظ على التواصل البصري، والاعتراف بمشاعره بجمل إيجابية، تطوير الاحترام لهذا الشخص دون تدمير صحتك العقلية.

-لا تحكم

عندما يكون شخص ما حولنا سلبيًا، فإننا نطلق عليه بسهولة لقب "سلبي" ونتخلص من مشاعره بسهولة. ولكن هذا قد يؤدي إلى التوتر وسوء الفهم. بدلًا من ذلك، كن متفهمًا من خلال محاولة النظر إلى مشاكله وسلبيته باعتبارها انعكاسًا لتجاربه وصراعاته. توقف عن إصدار الأحكام وإعطاء الأوصاف، وركز على مواكبة موقفك الإيجابي.