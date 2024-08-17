مصر تدين التفجير الإرهابي في العاصمة الصومالية مقديشو

كتب أحمد جمعة

أدانت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية والهجرة يوم ١٧ أغسطس الجارى، التفجير الإرهابي في العاصمة الصومالية مقديشو، والذي أسفر عن وقوع عشرات الضحايا والمصابين.

وأعربت مصر عن تعازيها وتضامنها مع حكومة وشعب جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة، وأسر ضحايا هذا الهجوم الإرهابى المُشين، متمنيةً الشفاء العاجل للمصابين.

وأكدت جمهورية مصر العربية على دعمها الكامل لدولة الصومال الشقيقة في جهودها لمكافحة الإرهاب، ومساعيها لتحقيق الأمن والاستقرار للشعب الصومالي الشقيق.