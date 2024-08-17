مصرع طالب صدمته سيارة نقل على طريق "بلقاس- جمصة" في الدقهلية

الدقهلية -محمد الحبشي

لقى طالب مصرعه، متأثرا بإصابته التى لحقت به، إثر تعرضه لحادث سير حيث صدمته سيارة نقل على طريق بلقاس جمصة، وتم نقله إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مأمور مركز شرطة بلقاس، بوصول جثمان طالب ادعاء حادث تصادم.

انتقلت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة بلقاس، لمكان البلاغ، وبالفحص تبين مصرع السعودى شاكر السعودى المرسي، 13 عاما، طالب، مقيم قرية زيان مركز ومدينة بلقاس، حيث صدمته سيارة نقل أثناء عبوره للطريق، واصيب بكسر فى قاع الجمجمة ونزيف داخلى بالمخ تسبب فى الوفاة.

تم نقل جثمانه إلى مشرحة المستشفى، ووضعه ثلاجة حفظ الموتى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات.