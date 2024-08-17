اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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مصرع شخص وإصابة آخر فى انقلاب سيارة بطريق أسيوط الغربي

السبت، 17 أغسطس 2024 11:33 ص
مصرع شخص وإصابة آخر فى انقلاب سيارة بطريق أسيوط الغربي حادث - أرشيفية
الفيوم رباب الجالي

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لقى مواطن مصرعه وأصيب آخر في حادث انقلاب سيارة ربع نقل، بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم، قد تلقت بلاغا بوقوع حادث إنقلاب سيارة ربع نقل، بطريق القاهرة أسسوط الصحراوي الغربي، قبل كمين الطيور بإتجاه أسيوط، وعلى الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين مصرع مواطن، وإصابة آخر، وتم نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

 







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