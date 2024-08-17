مستشار النمسا يتعهد بمكافحة التطرف الديني وزيادة مكابح اللجوء

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استعرض المستشار النمساوي كارل نيهمر، خطته لأمن البلاد خلال الفترة المتبقية قبل الانتخابات البرلمانية في سبتمبر المقبل.



وقال المستشار النمساوي - في مؤتمر صحفي مشترك الجمعة مع وزير الداخلية جيرهارد كارنر ووزيرة الدفاع كلوديا تانر - إن التركيز في الخطة ينصب على مكافحة التطرف الديني والجماعات الدينية ذات الأجندة السياسية.

وعرض المستشار النمساوي برنامج الحملة الانتخابية لحزب الشعب لخوض الانتخابات البرلمانية في 29 سبتمبر المقبل.



وتعهد بزيادة مكابح اللجوء، لافتا إلى أن أحد الإجراءات الملموسة هو إنشاء مراكز لجوء في بلدان ثالثة.



وأضاف أنه على عكس المهاجرين النظاميين لا ينبغي لطالبي اللجوء أن يكونوا قادرين على اختيار بلد وجهتهم في أوروبا، وذلك بحسب الخطة الجديدة، وبالإضافة إلى ذلك، سيتم ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية وخاصة إلى سوريا وأفغانستان.



وذكر مستشار النمسا أن حماية السكان والسيادة من التهديدات الداخلية والخارجية هي إحدى المهام الأساسية للدولة، موضحا أن حزب الشعب هو القوة الوحيدة الملتزمة بشكل لا هوادة فيه بأمن المواطنين.



ولفت إلى أن هذا يشمل الأمن الداخلي والخارجي لأنه ليس علينا فقط الدفاع عن أنفسنا ضد الإرهاب والتطرف والجريمة المنظمة، لكن أيضًا ضد الأعداء الخارجيين.