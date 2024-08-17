محافظ بنى سويف يناقش إجراءات بدء تنفيذ مشروع الصرف الصحي بقرية منهرو

بنى سويف هانى فتحى

عقد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف،اجتماعا لمناقشة مستجدات ملف مد خدمة الصرف الصحى ضمن البرنامج القومى لخدمة الصرف الصحى بالقرى غير المخدومة بنظام المشاركة المجتمعية، والذى قد أطلق من بنى سويف كأول محافظة، وتم تنفيذه فى أول قرية مصرية "صفط العرفا بالفشن"، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، والصادر بشأنها قرار مجلس الوزراء بوضع خطة لتنفيذ البرنامج.

حضر الاجتماع: المهندس عماد جنجن وكيل وزارة الزراعة، المهندسة دينا عمر سليمان رئيس شركة المياه، هاني الجويلي رئيس مركز و مدينة اهناسيا، والأستاذ وليد حسين – المدير التنفيذي لمؤسسة نهضة بني سويف، والدكتور أسماء سامى، مدير البيئة بديوان عام المحافظة، والمسئولة عن ملف الصرف الصحى، والمهندس رامي رجب مدير التخطيط العمراني، وعدد من التنفيذيين المعنيين .

وتمت مناقشة الإجراءات التنسيقية لبد تنفيذ المشروع بقرية منهرو – مركز اهناسيا "بنظام المشاركة المجتمعية" بإشراف وتنفيذ الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي ومؤسسة نهضة بني سويف ، حيث يتكون المشروع من، التالي: شبكات انحدار، محطة رفع، خط طرد لرفع ناتج الصرف إلى محطة معالجة ميانة، ويتم حاليا الانتهاء من أعمال الرفع المساحي والجسات وجار تنفيذ التصميمات الهندسية اللازمة لإنشاء شبكات الانحدار ومحطة الرفع،حيث طالب المحافظ بسرعة الانتهاء من ذلك للبدء في المشروع.

وكلف المحافظ بإعداد محضر تنسيق موقع من كافة الجهات المختصة لتسليم قطعة الأرض المخصصة لتنفيذ المشروع للجهات المنفذة لسرعة البدء في تنفيذ المشروع، مع ضرورة أن يكون تسليم الموقع من خلال إحداثيات قطعة الأرض، مع التوجيه بتذليل أية معوقات قد تطرأ على سير الأعمال، مشددا على ضرورة التواصل المباشر في أية مستجدات طارئة .

تجدر الإشارة إلى أن مشروعات الصرف الصحي بنظام المشاركة المجتمعية تمثل أحد الاتجاهات التي تسلكها الدولة توازياً مع الجهود الأخرى لتغطية كافة القرى بخدمة الصرف الصحي،حيث يتم ذلك بالتزامن مع مشروعات حياة كريمة في عدد من القرى بجانب مشروعات الخطة المالية السنوية للقطاع، وفيما يخص تفاصيل المبادرة المجتمعية في هذا الشأن يجرى تنفيذ المشروعات بتكلفة مالية موزعة بواقع 40% من المشروع يتم توفيره عن طريق المساهمة المجتمعية، و60% من المشروع تتحمله الحكومة.

يذكر أن قرى صفط العرفا (انتهى المشروع بها وتوصيل الخدمة) ونزلة الديب ومنهرو ضمن 13 قرية تم اختيارها كمرحلة أولى لتنفيذ مشروع الصرف الصحى بنظام المشاركة المجتمعية، وتم التنسيق مع الهيئة القومية والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، للتأكد من مطابقتها مع المخطط العام للصرف الصحي.