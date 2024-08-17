متحف كوم أوشيم بالفيوم يحتفل بوفاء النيل باقامة ورشة فنية لذوى الهم

الفيوم رباب الجالي

أكد الدكتور ممدوح الشوكى مدير عام متحف كوم اوشيم بالفيوم ان نشاط المدرسة الصيفية الخاص بالمتحف متمثلا فى قسم التربية المتحفية لذوى الاحتياجات الخاصة استمر فى نشاطه فى مختلف القطاعات بالمحافظة ، وبمناسبة الاحتفال بعيد وفاء النيل قام القسم بعمل زيارة للأطفال من ذوى الاحتياجات الخاصة، استمرت لمدة يوم وذلك بإشراف نورا حمدى مفتشة الاثار بالمتحف.

وتم خلال اليوم القاء محاضرة عن نهر النيل، وأهميته فى حياتنا، ونبذة عن المتحف، ومقتنياته، وورشة فنية بعنوان "يلا نلون" تضمنت تلوين لصور توعوية بأهمية الحفاظ على نهر النيل.

وأبدى الأطفال المشاركون تفاعلا إيجابيا وذلك لتفعيل الدور المعرفي، والفنى لهم.