اليوم السابع
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"لا توقع على بياض".. نصائح للتعامل بالشيكات لتفادى التزوير والنصب

السبت، 17 أغسطس 2024 05:10 ص
"لا توقع على بياض".. نصائح للتعامل بالشيكات لتفادى التزوير والنصب محكمة -أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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يتعامل الكثير من المواطنين باستخدام الإيصالات والشيكات البنكية، ويقع البعض في أخطاء قد تتسبب في تزوير الإيصالات أو الشيك، و" اليوم السابع" يوضح فى النقاط التالية كيفية حماية "الشيك" من التزوير طبقاً للقانون.


1-عدم توقيع أى شيك مفتوح على بياض وتوقيعه فقط بعد إتمام التفاصيل المطلوبة.

2-عدم ترك مساحة فارغة أمام أو خلف اسم المستفيد، أو المبلغ المكتوب بالكلمات والأرقام وإلغاء الفراغ بالشطب.

3-الحد من عدد التوقيعات المفوض بها والمتعدده فى الحساب لضمان التحكم المطلوب.

4- التأكد من إلغاء الشيكات التى تحتوى على أخطاء ومفردات زائده وإتلاف أية شيكات باطلة.

5-التأكد من تسوية الحساب المصرفي بشكل منتظم.

6-الإبلاغ فى حالة الفقد أو سرقة دفتر الشيكات تفادى لاستغلاله.


 







تزوير الشيكات

القانون المصرى

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