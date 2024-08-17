اليوم السابع
Ads
السبت، 17 أغسطس 2024 02:30 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

كيفية الإبلاغ عن مخاطر الإنترنت على الأطفال.. إنفوجراف

السبت، 17 أغسطس 2024 01:44 م
كيفية الإبلاغ عن مخاطر الإنترنت على الأطفال.. إنفوجراف الإبلاغ عن مخاطر الإنترنت على الأطفال
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يتعرض الأطفال أحيانا لمخاطر عبر الإنترنت، ربما أبرزها الابتزاز والتنمر، وغيرها من الجرائم الأخرى، ويستطيع أولياء أمور الأطفال فور اكتشافهم تعرضهم لمخاطر الانترنت الابلاغ عن ذلك.

ويستطيع المواطن تقديم البلاغات الخاصة بجرائم الانترنت بالمكان المخصص لتقديم البلاغات فى وحدة تلقى بلاغات المنطقة المركزية بميدان العباسية بمعهد التنمية البشرية، فضلاً عن تقديم البلاغات بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية.

ويمكن للمواطن التواصل مع مباحث الانترنت عن طريق الاتصال بـ" الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات" على الرقم "0224065052 -0224065051" أو الخط الساخن "108" بإدارة مكافحة جرائم الحاسبات.

 

d5f5df18-3ea0-4bb2-beba-2a2b6d62e8ff






مخاطر الانترنت على الاطفال

الانترنت

مخاطر الانترنت

مباحث الانترنت




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة