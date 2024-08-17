كرم جبر: مناقشات مستمرة لمدة أسبوعين لوضع ميثاق شرف للمجال الإعلامى

كتب محمد عبد العظيم

قال الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن المجلس عقد اجتماعا اليوم لاستكمال الخطوات التي بدأها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لبحث كل المشاكل التي يعاني منها الإعلام ووضع حلول لها، متابعا: "أفضل من يناقش هذه المشاكل ويقدم الاقتراحات القابلة للتطبيق هم الإعلاميون أنفسهم.. وبالتالي لن تخرج قرارات أو توصيات أو مناقشات بعيدة عن صناع المهنة وذلك بمشاركة كبار المهنة من السادة الإعلاميين وأساتذة الجامعات".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية في قناة "اكسترا نيوز": "سوف ندعو كل الأطراف ونضع أمامهم برنامج عمل.. والمناقشات تستمر طوال هذا الأسبوع والأسبوع المقبل لوضع ميثاق شرف يلتزم به كل من يعمل في المجال الإعلامي خلال الفترة المقبلة وبهذه الضوابط".

وتابع الكاتب الصحفي كرم جبر: "الإعلام المصري يحوذ مكان الصدارة الآن ولذلك لابد المحافظة على هذه المكانة ووضع قواعد، حيث أن مشاكل الإعلام تعالج بمزيد من الديمقراطية وحرية الرأي والحوار والمناقشات سيكون بها كبار الإعلاميين المتخصصين في هذا المجال ونضع قضايا مثل البرامج الحوارية ومن الضروري الإعلاميين الذين يعملون في البرامج من أجل وضع الضوابط ولإثراء الحياة السياسية ودراسة الاقتراحات والحلول".