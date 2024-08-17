طلاب مركز الفنون بجامعة دمنهور يشاركون في المعرض الفني بمهرجان العلمين

تواصل جامعة دمنهور برعاية الأستاذ الدكتور إلهامي ترابيس - رئيس جامعة دمنهور، والأستاذ الدكتور ماجد شعلة - قائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتور/ محمد عشري- مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة، في إطلاق وفودها الطلابية للمشاركة في مهرجان العالم علمين،

حيث شارك وفد من طلاب مركز الفنون بالجامعة من مختلف الكليات في المعرض الفني المقام على هامش فعاليات المهرجان المقام في مدينة العلمين الجديدة,



ضم الوفد 45 طالبًا من مختلف كليات الجامعة، وشارك الطلاب في المعرض الفني بعدد من اللوحات الفنية المتميزة التي تجسد جمال مدينة العلمين الجديدة.

من جانبه أكد الأستاذ الدكتور ماجد شعلة دور القوى الناعمة في دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة،



وحرص جامعة دمنهور برئاسة الأستاذ الدكتور / إلهامي ترابيس على مشاركة الطلاب في مثل هذه الفعاليات لدورها في دعم وبناء شخصياتهم وتنمية درجة الوعي لديهم، مشيرا إلى أن الجامعة تعمل على تذليل جميع الإجراءات وتسخير كافة الامكانات للوفد المشارك لكي يظهر بالمظهر المشرف.



و أعرب الطلاب المشاركين عن سعادتهم البالغة للمشاركة في المعرض الفني بمهرجان "العالم علمين" مؤكدين أن المشاركة في مثل هذه الفعاليات تعزز لديهم قيم الانتماء والوعي بأهمية التنمية المستدامة، ومعرفة حجم الإنجازات الغير مسبوقة التي تشهدها الجمهورية الجديدة، ناصحين زملائهم بالمشاركة في مثل هذه الفعاليات.



جدير بالذكر أن المهرجان يهدف إلى تعريف الشباب المصري بالتطورات التي تشهدها مدينة العلمين الجديدة، وإتاحة الفرصة لهم لممارسة الأنشطة الطلابية المختلفة في بيئة تضاهي كبرى المدن العالمية، وكذا تشجيع الإبداع بين الشباب المصري وتعزيز الوعي بأهمية التنمية المستدامة، حيث يشهد المهرجان تنظيماً رائعاً و تنوع ثقافي كبير، إذ تشارك مجموعة من الجامعات الحكومية في فعاليات مختلفة ومتنوعة، بهدف تكثيف الاهتمام بالأنشطة الطلابية، وتعزيز وعي الطلاب وبناء شخصياتهم وإظهار مواهبهم في مختلف الأنشطة والمجالات، بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.



ويوفر المهرجان للمشاركين فرصة فريدة للاطلاع على أحدث التطورات في مدينة العلمين الجديدة، والتي تعد نموذجاً للتنمية الحضرية الحديثة في مصر.