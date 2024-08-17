ضبط 4 أطنان ونصف دقيق ونخالة خشنة وتحرير 141 محضر تموينى فى المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، على التعامل مع شكاوى المواطنين على الصفحة الرسمية والتواصل مع الجهات المختصة لحل الشكاوى، شنت الوحدات المحلية لمركزي منوف وبركة السبع وبالتعاون التام مع مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة حملات تفتيشية على عدد من المخابز البلدية بنواحي دبركى ، وبركة السبع غرب ، أسفرت عن تحرير عدد 9 محاضر مخالفات نقص وزن وعدم مطابقة مواصفات واستيلاء علي حصة الدقيق وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

وشنت مديرية التموين والتجارة الداخلية حملة تفتيشية مكبرة بنطاق المحافظة خلال يوم واحد ، أسفرت عن تحرير محضر جنح شبين الكوم ضد صاحب مخزن أعلاف لحيازته 2 طن دقيق وكذا 2 طن ونصف نخالة خشنه بدون مستندات مجهولة المصدر ، كما تم تحرير محضرين جنح تلا ضد أصحاب محال موتد غذائية لعدم الاعلان عن الاسعار بغرض التربح بدون وجه حق ، فيما تم تحرير (141) محضر تموينى ، تنوع ما بين (84) محضر مخالفات للمخابز نقص وزن وغير مطابق للمواصفات وعدم نظافة و (57) مخالفات أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع مجهولة المصدر و بأزيد من السعر .



وشدد محافظ المنوفية بعدم التهاون مع أي مخالفات تتعلق برغيف الخبز و اتخاذ إجراءات قانونية رادعة ضد كل من تسول له نفسه بالتلاعب بالخبز المدعم ، مؤكداً على استمرار الجولات بشكل مفاجئ على المخابز البلدية لضبط المتلاعبين بالدعم وإحكام السيطرة على الأسواق تحقيقا للصالح العام.



