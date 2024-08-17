ضبط 4 أشخاص بينهم مصابان فى مشاجرة بالمنشاة سوهاج

سوهاج ـ محمود مقبول

سيطرت الأجهزة الأمنية بسوهاج، على مشاجرة بين طرفين بدائرة مركز شرطة المنشاه جنوب محافظة سوهاج، بسبب خلافات بينهما، وتم ضبط 4 من المشاركين في المشاجرة من بينهم مصابان تم نقل أحدهما للمستشفى لتلقى العلاج نظرا لخطورة إصابته.

كان اللواء صبرى صالح عزب، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الجنوب، يفيد بوجود مشاجرة بدائرة مركز شرطة المنشاه، وتم السيطرة عليها والفصل بين الطرفين وتعين الخدمات الأمنية اللازمة، والحالة الأمنية مستقرة.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد رئيس مباحث المديرية، وضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنشاه، بوجود مشاجرة بين طرف أول عارف ر ش ع 40 سنة عامل مصاباً " بإشتباه كسر بالجمجمة " وتم نقله لمستشفي خاص بسوهاج، وشقيقه محمد ر ش ع 47 سنة عامل.

وبين " طرف ثان، وحسن ع ع ع 50 سنة عامل مصاباً " بخدوش متفرقة بالجسم، وشقيقه علي ع ع ع 52 سنة عامل مصاباً " بكدمه بالوجه " الطرفان أبناء عمومه ومقيمان بذات الناحية، تم ضبط طرفـي المشاجرة وبحوزة الأول من الطرف الثاني عصا شوم تبادلا الإتهامات فيما بينهم بتعدي كل منهم علي الآخر بالسب والضرب.

وقيام الأول من الطرف الثاني بإحداث إصابة الأول من الطرف الأول بسبب خلاف علي منزل آل إليهم بالميراث، تم تحرير محضرا بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة.