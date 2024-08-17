ضبط 147 مخالفة متنوعة فى مجال المخابز والأسواق بالدقهلية

الدقهلية - سارة الباز

أعلن علي حسن، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالدقهلية عن القيام بحملات متنوعة من المديرية: "الرقابة التموينية - البيوع التجارية - الرقابة التجارية"، والإدارات التابعة لها.

وأفاد مدير المديرية بناء على التقرير المعروض عليه من المنسق الإعلامي للمديرية الدكتور أحمد أبو الغيط، معاون مدير المديرية للرقابة والإعلام بتحرير المخالفات التالية:

وفي مجال الرقابة على المخابز تم المرور على 200 مخبزا، وتم تحرير 103 مخالفة كالآتي:

• محضر تجميع بطاقات ( 48 بطاقة).

• محضر تجميع بطاقات بعدد (1 شيكارة).

• محضر عدم نظافة أدوات العجين.

• 2 محضر عدم وجود ميزان.

• 2 محضر عدم اعطاء بون صرف.

• 2 محضر توقف عن الإنتاج.

• 3 محاضر عدم وجود قائمة بيانات.

• 9 محاضر عدم وجود سجل تفتيش.

• 13 محاضر تصرف في دقيق بقيمة ( 114 شيكارة).

• 32 محضر عدم مطابقة للمواصفات.

• 37 محضر نقص وزن ما بين (7 - 19) جم.

في مجال الرقابة على الأسواق تم تحرير 44 مخالفة كالآتي:-

• 23 محضر عدم إعلان عن الأسعار.

• 12 محضر عدم وجود شهادة صحية.

• 3 محاضر بيع بأزيد من السعر الرسمي (سجائر).

• 2 محضر سلع بدون فواتير.

• 2 محضر استخدام اسطوانة غاز منزلي في غير الغرض منها.

• محضر تصرف في سلع تموينية بقيمة 1763 جنيها ( تاجر تمويني).

• محضر تجميع سلع تموينية بقيمة 143 جنيها (تاجر تمويني).

وتم ضبط 1.4 طن جبنة، وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ اللازم.

يأتي ذلك بناءً على توجيهات اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، وعلى تعليمات علي حسن، مدير المديرية، وبمتابعة كلاً من: محمد زغلول، مدير عام الرقابة، والدكتورة شيماء الهندي، مدير عام شئون التجارة الداخلية.