ضبط تاجرين مخدرات غسلا 30 مليون جنيه في العقارات

كتب محمود عبد الراضي

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (شخصين "لهما معلومات جنائية" – مقيمين بمحافظة الجيزة)، لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاطهما إجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات).

وقدرت تلك الممتلكات بـ (30 مليون جنيه تقريباً). تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

