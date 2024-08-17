صاحبة كيان تعليمى وهمى بالإسكندرية : أوهمت الضحايا بشهادات من أجل العمل

كتب سليم على

أدلت سيدة أمام النيابة العامة فى الإسكندرية، باعترافات تفصيلية تفيد قيامها بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى إدارة كيان تعليمى"بدون ترخيص" للنصب والاحتيال على المواطنين.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهمة أدارت كيانا تعليميا بدون ترخيص، للنصب والاحتيال على المواطنين، بزعم منحهم شهادات دراسية ودورات تدريبية فى مجالات مختلفة وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق للعمل بالمستشفيات والشركات الكبرى "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.

وأشارت التحقيقات إلى أنه تم ضبط المتهمة بمقر الكيان المشار إليه، وبحوزتها مجموعة من الشهادات الدراسية بأسماء أشخاص مختلفة منسوب صدورها للكيان "معدة للتزوير" - مجموعة من الطلبات وإستمارات الإلتحاق بالكيان – مطبوعات دعائية خاصة بالكيان)، وكذا (جهاز حاسب آلى بمشتملاته "بفحصه تبين إحتوائه على العديد من الآثار والدلائل التى تؤكد نشاطها الإجرامى.

وقررت النيابة حبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات ، وطالبت الأجهزة الأمنية فى الاسكندرية ، بسرعة التحريات حولها للوقوف على نشاطها لاستكمال التحقيقات، ووجهت لها تهمة النصب على المواطنين بالمخالفة لأحكام القانون.