زلزال بقوة 7.2 درجة على مقياس ريختر يضرب منطقة كامشاتكا شمال شرق روسيا

كتب محمد شرقاوى

أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها بأن هناك زلزال بقوة 7.2 درجات على مقياس ريختر ضرب منطقة كامشاتكا شمال شرق روسيا.

كما أفادت القناة بأن وزارة الطوارئ الروسية قال إنه لا يوجد خطر حصول تسونامي بعد الزلازل قبالة سواحل كامشاتكا.