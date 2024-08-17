اليوم السابع
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زلزال بقوة 7.2 درجة على مقياس ريختر يضرب منطقة كامشاتكا شمال شرق روسيا

السبت، 17 أغسطس 2024 11:06 م
زلزال بقوة 7.2 درجة على مقياس ريختر يضرب منطقة كامشاتكا شمال شرق روسيا زلزال
كتب محمد شرقاوى

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أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها بأن هناك زلزال بقوة 7.2 درجات على مقياس ريختر ضرب منطقة كامشاتكا شمال شرق روسيا. 

كما أفادت القناة بأن وزارة الطوارئ الروسية قال إنه لا يوجد خطر حصول تسونامي بعد الزلازل قبالة سواحل كامشاتكا. 

 







هزة بقوة 72 درجات

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