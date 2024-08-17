حبس زوجين متهمين بقتل مقاول في الشرقية 4 أيام على ذمة التحقيقات

الشرقية- فتحية الديب

قررت نيابة العاشر من رمضان العامة بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار رأفت القاضي، رئيس النيابة، حبس زوجين 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بقتل مقاول بمدينة العاشر من رمضان.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارا يفيد بورود بلاغ من المدعو "ع د" مقيم بمحافظة الإسماعيلية، بالعثور على والده، مقاول، جثة هامدة مصابا بعدة طعنات داخل مسكنه بنطاق قسم ثان العاشر من رمضان، وكان يرتدي ملابسه بالجزء العلوي، وتبين وجود شبهة جنائية في حدوث الوفاة.

بالفحص تبين سلامة نوافذ المسكن وأن الشاب صاحب البلاغ قد اكتشف سرقة سيارة والده ومفاتيحها، فيما تبين أن وراء ارتكاب الجريمة زوجين من مركز الزرقا بمحافظة دمياط، وأن المتهمين قد تخلصا من المجني عليه على إثر وجود علاقة محرمة بين الزوجة والمجني عليه.

تحرر عن الواقعة المحضر رقم 2212 لسنة 2024 جنح ثان العاشر من رمضان، فيما تم ضبط المتهمين، وبالعرض على النيابة العامة قررت برئاسة المستشار رأفت القاضي، رئيس النيابة، حبس المتهمين على ذمة التحقيقات.