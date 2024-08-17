حبس المتهم بقتل والده بالشرقية 4 أيام على ذمة التحقيقات

الشرقية فتحية الديب

قررت النيابة العامة بمدينة الصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار إسلام بندق، رئيس النيابة، حبس كهربائي وصديقه لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهما بقتل والد المتهم الأول بسبب خلافات عائلية بإحدى العزب التابعة لقسم الصالحية الجديدة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، قد تلقت إخطارا يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة طافية في ترعة الكسارة بقسم الصالحية الجديدة، لشخص في العقد الخامس من العمر، يرتدي ملابسه كاملة.

بالفحص تبين أن الجثة للمدعو "م ا "، 50 عاما، عامل زراعي، مقيم بإحدى العزب بدائرة قسم الصالحية الجديدة، وتبين وجود شبهة جنائية في حدوث الوفاة.

وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة نجل المجني عليه، ويدعى "ك" 19 عاما، كهربائي، حيث نشب بينهما خلافا عائليا تعدى خلاله المتهم على والده بعصا خشبية (شومة) وتخلص من الجثة بمعاونة أحد أصدقائه (المتهم الثاني).

تحرر عن الواقعة المحضر رقم 1571 لسنة 2024 إداري الصالحية الجديدة، فيما تم ضبط المتهمين، وبالعرض على النيابة العامة قررت برئاسة المستشار إسلام بندق، رئيس النيابة، حبس المتهمين على ذمة التحقيقات.