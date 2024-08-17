جامعة المنوفية تحرز تقدما في التصنيفات النوعية بتصنيف شنغهاى الصيني العام

المنوفية - محمد فتحى

اعلن الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، أن تصنيف شنغهاي للموضوعات قد أصدر تصنيفه الجديد لعام 2024م، حيث صنفت جامعة المنوفية ضمن أفضل جامعات العالم في 4 تخصصات تشمل مجال هندسة الاتصالات، وعلوم الهندسية والطاقة والرياضيات، والعلوم الصيدلية.

وأشار الدكتور أحمد القاصد إلى أن الجامعة قد صنفت طبقا للفئات التاليةالفئة من:

201-300 عالميا في مجال هندسة الاتصالات

201-300 عالميا في مجال العلوم الهندسية والطاقة .

401-500 عالميا في مجال الرياضيات .

401-500 عالميا في مجال الصيدلة والعلوم الصيدلانية .

وأضاف القاصد ان تصنيف شنغهاي الدولي للموضوعات الاكاديمية والبحثية قد بدأ منذ عام 2009 ويحتوي على تصنيف الجامعات في أكثر من 54 مجال علمي تتضمن العلوم الطبيعية والهندسة وعلوم الحياة والعلوم الطبية والعلوم الاجتماعية وقد تم تصنيف أكثر من 5000 جامعة في 96 دوله.

وقد وجه رئيس الجامعة التهنئة للقيادات الاكاديمية والادارية وأعضاء هيئة التدريس وشباب الباحثين بالجامعة و الكليات التي جاءت بالتصنيف

واكد رئيس الجامعة أن تقدم ترتيب الجامعة في التصنيفات العالمية، يأتي في إطار سياسة الجامعة لتحسين مخرجاتها البحثية ورفع وبناء قدرات شباب الباحثين العلمية والبحثية.