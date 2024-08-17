توقيع الكشف الطبى على 1374 مواطنا خلال قافلة طبية بقرية الخيارى فى المنيا

المنيا - حسن عبد الغفار

أكد اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا، على مواصلة مديرية الصحة تنفيذ القوافل الطبية المتنوعة، وذلك في إطار جهود الدولة للوصول بالخدمات الطبية والعلاجية المجانية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجًا، وضمن أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

أشار اللواء كدوانى، إلى أن مديرية الصحة نفذت قافلة طبية علاجية مجانية في قرية الخيارى بمركز أبوقرقاص خلال يومي 12 و13 أغسطس الجاري، حيث تم توقيع الكشف الطبي على 1374 حالة وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان، وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج إلى المستشفيات.

وأوضح الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أنه تم تقديم الخدمات الطبية لـ 233 حالة جراحة، 381 حالة أطفال، 270 باطنة، 85 نساء، 62 حالة أسنان، 343 جلدية، وإجراء 168 تحليلا متنوعاً، و4 حالات أشعة عادية، و3 حالات أشعة تليفزيونية، و 7 حالات خلع أسنان، و 74 كشف مبكر للضغط والسكر، وتحويل 15 حالة للمستشفى لاستكمال العلاج وعقد ندوات تثقيف صحي لـ 159 من أهالى القرية.