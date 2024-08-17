تقدم خدمات مبادرة 100 مليون صحة من خلال 13 فريقا متخصصا بدمياط

دمياط ـ معتز الشربيني

صرحت الدكتورة ايمان النجار مدير إدارة الزرقا الصحية استمرار عمل الفرق الطبية لحملة 100 يوم صحة فى تقديم خدماتها للمواطنين وسط اقبال كبير عن طريق 10 فرق ثابتة بالوحدات الصحية و المراكز الطبية بالاضافة الى ثلاثة فرق متنقلة منتشرة بأنحاء الإدارة تعمل تحت اشراف الدكتورة .شروق اشرف مدير الرعاية الأساسية بإدارة الزرقا الصحية

يذكر أن مبادرة 100 يوم صحة تقدم كلا من خدمات الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة مثل ( السكري، ارتفاع ضغط الدم، السمنة وزيادة الوزن، الإعتلال الكلوي ) وكذلك خدمات دعم صحة المرأة ( التوعية بالفحص الذاتي للثدي، فحص الثدي اكلينيكيا، التوعية بالصحة الإنجابية وخدمات تنظيم وتنمية الأسرة، فحص السكر وضغط الدم) ، كما تقدم مبادرة 100 يوم صحة خدمات مبادرات (العناية بصحة الأم والجنين للسيدات الحوامل، وكذلك كشف وعلاج السمع لدى الأطفال حديثي الولادة، ومبادرة فحص المقبلين على الزواج- فحص كبار السن)، بالاضافة إلى خدمات الكشف المبكر عن اورام الرئة وعنق الرحم والقولون والبروستاتا.

وتُقدم المبادرة خدمات الإحالة للحالات المرضية المكتشفة وتوجيه الحالات لتلقي العلاج المناسب بمراكز ومستشفيات الإحالة الخاصة بكل مبادرة.